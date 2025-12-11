0-1. Pau Víctor 'entierra' al Niza

El Niza de Franck Haise está virtualmente eliminado de la competición tras estas seis derrotas en seis partidos, con solo cuatro goles a favor y 13 en contra.

Pau Víctor, exjugador del Barcelona, hizo la diferencia en un partido igualado en cuanto a ocasiones con su tanto a los 28 minutos de encuentro, tras finalizar con un disparo preciso y raso desde el punto de penalti una transición rápida del Braga.

Una victoria importante para el conjunto luso, que se sitúa en el cuarto puesto con 13 puntos y con el Nottingham Forest y Go Ahead Eagles como rivales en las dos últimas jornadas.