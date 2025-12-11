Real Sociedad y Girona buscan salir de la zona peligrosa en el inicio de la 16ª jornada

La Real llega a este compromiso un par de días después de que los accionistas ratificaran la confianza en el Consejo de Administración presidido por Jokin Aperribay con un 98 % de los votos a favor. Eso sí, el propio presidente confesó que los resultados deportivos del último año han sido "malos" y que todavía el equipo "no ha logrado darles la vuelta".

Precisamente eso es lo que tratará de conseguir el conjunto donostiarra: dar la vuelta a la situación del equipo tras dos derrotas, la última en un mal partido ante el Alavés, con el objetivo de empezar a mirar hacia arriba.

Para ello, tendrá que volver a parecerse al equipo del último mes y medio que consiguió enlazar cinco partidos ligueros sin conocer la derrota.

Para el choque ante un Girona que poco a poco parece ir a más, el técnico de Irun podrá volver a contar con Igor Zubeldia, ausente en el último mes por una sobrecarga, aunque habrá que ver si está para jugar de inicio.

No hay más noticias positivas en forma de recuperaciones, por lo que la Real tendrá las bajas de Oyarzabal, Óskarsson, Rupérez y Yangel Herrera.

No se esperan muchos cambios en el once, aunque todo apunta a que Sadiq, titular en los últimos dos partidos, volverá al banquillo en favor de Ander Barrenetxea.

Todo hace indicar que Guedes será el delantero centro, mientras que el extremo izquierdo donostiarra, uno de los jugadores más en forma, volverá al once.

Sin Yangel Herrera, el centro del campo de Sergio Francisco no tiene demasiado misterio: Gorrotxategi, Carlos Soler y Brais Méndez. Con la duda de Zubeldia en el centro de la zaga, Caleta-Car apunta a ocupar su lugar en caso de que el de Azkoitia no esté al 100 %.

Por su parte, el Girona acude a San Sebastián con la obligación de reencontrarse con el triunfo para reivindicarse y no alejarse más de la permanencia, ahora a dos puntos.

El equipo de Míchel Sánchez había dado un paso adelante con la victoria contra el Alavés (1-0) y los valiosos empates contra el Betis (2-2) y el Real Madrid (1-1), pero ha vuelto a la casilla de salida con la eliminación en la Copa del Rey a manos del Ourense y, sobre todo, con la dolorosa derrota en Elche (3-0).

El portero argentino Paulo Gazzaniga firmó una tarde negra porque hizo la estatua en el 1-0, se tragó el 2-0 y regaló el 3-0 y el Girona vuelve a ser el equipo más goleado en solitario con 29 tantos en 15 partidos.

Además, sigue sin conocer el triunfo fuera de casa, con tres empates y siete derrotas.

En el último año ha jugado 21 encuentros como visitante: tres triunfos, ante el Alavés con un gol en el minuto 91 (0-1), un Valladolid ya condenado (0-1) y el Constància de Tercera Federación en la prórroga en la primera ronda de la presente Copa del Rey (2-3), cinco empates y 13 derrotas, incluido un 1-0 contra el Milan en San Siro en enero.

La Liga de Campeones queda muy lejos para un equipo que se ha convertido por deméritos propios en candidato al descenso. La temporada pasada ya sufrió más de la cuenta y se salvó por un punto.

El Girona suma 12 puntos en 15 jornadas y ganar en Anoeta parece imprescindible si Míchel quiere cerrar la primera vuelta con 20 puntos, como ha reconocido en varias ocasiones, porque además el último partido del año será contra el Atlético de Madrid.

Se espera el regreso al once de Arnau Martínez, capital ante el Betis y el Madrid y suplente ante el Elche por un proceso gripal, y Azzedine Ounahi, baja en el Martínez Valero por acumulación de tarjetas. El centrocampista marroquí, pieza fundamental, disputará su último partido hasta después de la Copa África.

Parte de la afición sigue pidiendo a gritos una oportunidad para Domink Livakovic, cedido por el Fenerbahçe e inédito, ante los costosos errores de Gazzaniga, pero este jueves Míchel puso fin a semanas de rumores y confirmó que el portero croata le dijo que no quiere estar en el equipo y que quiere marcharse sin debutar para salir a otro club en enero.

El técnico tiene las bajas por lesión de Juan Carlos Martín, Portu y Donny van de Beek, para todo el curso, y Vladyslav Krapyvtsov, David López, Abel Ruiz y Cristhian Stuani.

. Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Brais Méndez; Barrenetxea, Kubo y Guedes.

. Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Ounahi, Bryan Gil; y Vanat.