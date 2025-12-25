Fútbol Internacional
25 de diciembre de 2025 - 15:09

“No quiero saber nada de fútbol”, dice Felipe Caicedo

Felipe Caicedo analiza su retiro, golpeado por el asesinato de su compañero Mario Pineida.
El delantero ecuatoriano Felipe Caicedo puso en duda la continuidad de su carrera futbolística tras el asesinato de su colega Mario Pineida, que ha coincidido en una temporada de escasa participación como titular en el Barcelona de Guayaquil.

“Lo más probable es que me retire. No tengo pensado en continuar, lo de Mario (Pineida) me ha golpeado bastante y no quiero saber nada del fútbol”, dijo Felipe Caicedo, quien el 5 de setiembre pasado cumplió 37 años.

Pineida fue asesinado a tiros el pasado miércoles en el norte de Guayaquil, ataque en el que también murió una mujer que lo acompañaba y en el que quedó herida su madre.

Caicedo, quien fue habitual en la selección absoluta y es uno de sus goleadores, se vinculó con Barcelona a comienzos de 2025, pero desde entonces solo ha jugado veinte partidos y anotó tres goles.

Antes de culminar la temporada, el exjugador del Manchester City, el Sporting portugués, los españoles Málaga y Levante y los italianos Lazio e Inter, insinuó su deseo de continuar como jugador de Barcelona o convertirse en directivo. EFE