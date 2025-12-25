“No quiero saber nada de fútbol”, dice Felipe Caicedo

“Lo más probable es que me retire. No tengo pensado en continuar, lo de Mario (Pineida) me ha golpeado bastante y no quiero saber nada del fútbol”, dijo Felipe Caicedo, quien el 5 de setiembre pasado cumplió 37 años.

Pineida fue asesinado a tiros el pasado miércoles en el norte de Guayaquil, ataque en el que también murió una mujer que lo acompañaba y en el que quedó herida su madre.

Caicedo, quien fue habitual en la selección absoluta y es uno de sus goleadores, se vinculó con Barcelona a comienzos de 2025, pero desde entonces solo ha jugado veinte partidos y anotó tres goles.

Antes de culminar la temporada, el exjugador del Manchester City, el Sporting portugués, los españoles Málaga y Levante y los italianos Lazio e Inter, insinuó su deseo de continuar como jugador de Barcelona o convertirse en directivo. EFE