El software de Ueno pesa más que los de gigantes de la banca digital de Brasil

Un equipo de nuestro diario viene desglosando las cifras llamativas dentro de los estados financieros de Ueno Bank, incluso con volúmenes sin precedentes dentro del sistema financiero local en alguna de sus cuentas, como el caso del software, cuyo saldo llega a US$ 127 millones.

El argumento utilizado de forma reiterada por la dirección de Ueno Bank S.A. para justificar semejante cifra apunta directamente a su propia naturaleza operativa: que se trata de una entidad basada en un modelo de negocios eminentemente digital (no hay otro banco nativo digital en Paraguay), la cual requeriría de una gigantesca infraestructura tecnológica para dar soporte a su creciente volumen de transacciones de mercado.

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Ueno ante los números de los colosos brasileños: Nu e Inter

Precisamente, a través de una carta formal remitida a la dirección de este diario, el presidente de ueno bank, Juan Manuel Gustale, argumentó que en los últimos 18 meses la compañía destinó un total de US$ 120 millones a tecnología, incluyendo sistemas de procesamiento, nube, ciberseguridad, biometría, onboarding digital, pasarelas de pago y otras herramientas de soporte.

Según el argumento de la entidad, esa inyección de recursos resulta indispensable para sostener de forma segura una operación diaria que abarca a más de 3 millones de clientes y supera las 70 millones de transacciones mensuales.

Sin embargo, esa explicación contrasta con los números que presentan bancos gigantes digitales de Brasil, cuyos balances también son de acceso público. A continuación, realizamos un repaso de los números del balance general de Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento —una de las principales entidades del gigante brasileño Nubank con 113 millones de clientes— y el reporte consolidado de Inter&Co Inc., la matriz de Inter de Brasil.

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La millonaria suma inmovilizada en “Sistemas”

Primeramente, recordemos que al cierre del ejercicio contable 2025, el balance de Ueno reportó la suma de G. 761.444 millones asentada bajo la cuenta “Bienes Intangibles – Sistemas” (Nota c.9 – Cargos Diferidos e Intangibles). Este saldo tecnológico sin precedente en el sistema financiero local —que se abultó tras registrar incorporaciones brutas por más de G. 654.799 millones solo durante el último año— equivale al 3,61% de todos los activos del banco (los cuales totalizan G. 21,095 billones) y representa un 35,96% de su propio Patrimonio Neto (que cerró en G. 2,118 billones).

En otras palabras, por cada G. 100 de capital propio que declara poseer Ueno, casi G. 36 corresponden únicamente a licencias de software y códigos informáticos intangibles. Los números de la entidad del Grupo Vázquez, de los exsocios comerciales del Presidente Santiago Peña, ya contrastan a nivel local con los de otros banco de plaza.

De hecho, nuestro diario viene publicando el cálculo: El monto de Ueno es tres veces la suma de los saldos en la cuenta software de nueve bancos de plaza juntos (Itaú, Continental, GNB, Familiar, Basa, Bancop, Atlas, Interfisa y Sudameris).

Inter: tecnología a gran escala, pero con menor peso que Ueno

El caso de Inter&Co, holding de la entidad bancaria Inter, nos muestra otra referencia relevante. Al cierre de 2025, la compañía reportó activos totales por R$ 98.611,5 millones (US$ 19.000 millones aproximadamente, al cambio actual), un patrimonio de R$ 10.396,2 millones (US$ 2.000 millones) y activos intangibles por R$ 2.023,9 millones (US$ 390 millones).

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De acuerdo con la Nota 14 – “Intangible Assets” de sus estados financieros consolidados -disponibles en la web del banco y también proveídos a ABC por fuentes de la misma compañía-, los intangibles incluyen goodwill, costos de desarrollo, derechos de uso y cartera de clientes, entre otros conceptos. El saldo equivale al 2,05% de los activos totales y al 19,47% del patrimonio de Inter&Co.

La escala tecnológica detrás de esos números también puede observarse en el reporte de resultados del cuarto trimestre de 2025. Es un dossier donde la compañía reportó 43,1 millones de clientes, de los cuales 25 millones eran usuarios activos, y afirmó que su infraestructura tecnológica procesaba 32 millones de operaciones financieras por día, frente a 25 millones diarios en diciembre de 2024. También registró un promedio de 21,5 millones de logins diarios durante el cuarto trimestre de 2025.

La dimensión de esa infraestructura también aparece en el apartado “Performance Financeira – Despesas” del mismo informe. La entidad atribuye parte del aumento de sus gastos de depreciación y amortización a la amortización de inversiones en “Core Banking” y en su “Super App”. Al mismo tiempo, la compañía señala que espera que los intangibles como proporción de los activos totales continúen con una tendencia descendente a medida que crece.

Aun con una base de clientes unas 14 veces superior a la declarada por Ueno y con inversiones explícitamente vinculadas a su tecnología, Inter mantiene una relación entre intangibles y patrimonio significativamente menor: 19,47%, frente al 35,9% de Ueno.

Nubank: Un servicio a 113 millones de clientes

Por su lado, a nivel global, el holding Nubank culminó el ejercicio fiscal 2025 con 131 millones de clientes tras incorporar 17 millones de usuarios en doce meses. De ese total, 113 millones de clientes son únicamente de Brasil. Según datos oficiales recopilados por el Banco Central de Brasil, la firma ya es oficialmente la mayor institución financiera privada del mercado brasileño por volumen de clientes.

Es decir, el ecosistema brasileño de Nubank administra una base de ahorristas y usuarios que es decenas de veces superior a los 3 millones de clientes declarados por Ueno en Paraguay.

Intangibles ínfimos al lado de Ueno

En este caso, el Balance Patrimonial de Nu al 31 de diciembre de 2025 reporta activos totales por R$ 252.950,7 millones (unos US$ 49.000 millones) y un Patrimonio Neto de R$ 13.109,5 millones (US$ 2.550 millones). Dentro de esta gigantesca estructura, la cuenta expuesta bajo la denominación general de “Intangível” declara un saldo neto de apenas R$ 336,8 millones (US$ 65 millones).

Esto significa que el citado registro constituye el 0,13% del total de activos de Nu Financeira y el 2,57% de su patrimonio neto.

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Al cruzar de forma directa estas relaciones porcentuales con el balance de Ueno, la brecha resulta abismal: la cuenta de sistemas de ueno pesa unas 27 veces más sobre sus activos totales que todo el rubro de intangibles de la financiera brasileña de Nubank sobre los suyos.

Asimismo, el peso de la cuenta tecnológica de la firma paraguaya sobre su capital propio de respaldo es 14 veces superior al que exhibe Nu en el gigante mercado brasileño.

La matemática muestra diferencias abismales

La escala de clientes de la entidad paraguaya versus las gigantes de Brasil contrasta con simples cálculos matemáticos el argumento de Ueno. También reabre la pregunta: ¿La cantidad de transacciones y de usuarios explica por sí sola por qué la cuenta de software de Ueno inmoviliza una participación nunca antes vista dentro de su propio balance?.

El contraste se evidencia al calcular qué porción del patrimonio neto de cada entidad representa este activo intangible, al cierre de 2025. En Ueno, Bienes Intangibles-Sistemas - (Nota c.9) 35,96%, en Inter ( Nota 14) 19,47% y en Nu (Intangible total - Balance General), 2,57%.

En términos relativos, el peso de la cuenta contable de software de Ueno es 14 veces superior al de la financiera brasileña de Nubank y casi el doble (1,85 veces) del indicador de la matriz del banco Inter.

El silencio del BCP ante las cifras

Por otro lado, la comparación de estos indicadores (peso del software sobre activos y patrimonio) deja al descubierto la tolerancia de la Superintendencia de Bancos, del Banco Central del Paraguay (BCP), sobre un millonario monto de software sin detalle dentro del balance del banco privado que más dinero público ha captado.

En ese sentido, recordemos que Ueno captó G. 5,152 billones (US$ 862 millones) de recursos públicos y fondos de jubilaciones del IPS —un monto que supera en G. 2,9 billones todo el Patrimonio Efectivo de G. 2,2 billones de la propia entidad—.

Nuestro diario volvió a consultar ayer al presidente del BCP, Carlos Carvallo, si al ante regulador no le llama la atención las cifras analizadas. Sobre todo, considerando el contraste incluso frente a gigantes brasileños de la banca digital. Al cierre de esta edición, sin embargo, no hubo respuesta.

Asimismo, ABC sigue aguardando la respuesta a una solicitud de entrevista hecha a Ueno, sobre los siguientes ejes: Clasificación y transparencia de intangibles tecnológicos, Solvencia y estructuras fiduciarias de reorganización, Criterios de excepción contable en fusiones, Operaciones con vinculadas e ingeniería de resultados, y Concentración de activos no líquidos y sostenibilidad de la solvencia. Días atrás, el presidente de la entidad, Juan Gustale, se limitó a decir que consultará al respecto al directorio y al área de comunicación.