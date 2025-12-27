Copa África: Lookman lleva a Nigeria a octavos

El conjunto nigeriano se une a Egipto en las eliminatorias. Son las dos primeras en asentarse en la siguiente ronda con una jornada de antelación.

El duelo entre los dos mejores equipos del Grupo C, disputado en Fez, estuvo marcado por dos goles de cabeza, asistidos ambos por el jugador del Atalanta, decisivo en las acciones de ataque de las “súper águilas”.

Lookman envió pases precisos para que el juego aéreo marcara las diferencias. Nigeria, que en la primera jornada ganó a Tanzania por 2-1 encarriló el encuentro al borde del descanso, en un centro desde la izquierda de Lookman que cabeceó Osimhen.

El segundo, que hundió al cuadro tunecino que contaba con los tres puntos de su triunfo ante Uganda (3-1) , nació de un córner botado por Lookman que aprovechó el jugador del Besiktas Wilfred Ndidi que volvió a batir al meta Aymen Dahmen.

Lookman puso un broche a su decisiva actuación al marcar el tercero. Recibió la pelota de Osimhen, erigido en asistente, y dentro del área, sin oposición, ejecutó un preciso disparo que sentenció la victoria.

Túnez, sin embargo, no se dio por vencido y se reanimó en cuanto Hannibal Mejbri ejecutó un tiro libre que aprovechó Monstassar Talbi para acortar distancias. Después insistió y una mano dentro del área de Bright Osayi-Samuel detectada por el VAR supuso el penal que transformó Ali Abdi y que reabrió el partido pero Nigeria resistió.

Nigeria totaliza seis puntos y Túnez tres. Uganda y Tanzania, que empataron a un gol, se aferran a sus opciones de una clasificación que ya logró el combinado ugandés. Uganda y Tanzania evitaron la eliminación prematura (1-1) y ambos afrontarán con opciones matemáticas la última jornada de la fase de grupos después de empatar a un tanto.

Sin embargo, Uganda, que se vio con el marcador en contra, pudo ganar porque en el minuto 91 Allan Okello falló un penalti que hubiera supuesto la remontada del cuadro del belga Paul Put.

En el choque entre los dos derrotados de la primera fecha, fue Tanzania el que tomó ventaja con un gol de penal de Simn Nsuva por una mano dentro del área de Baba Alhassan.

La reacción ugandesa no tuvo fruto hasta el tramo final. Logró empatar en el 80, por medio de Uche Ikpeazu tras recibir un balón de Denis Omedi. Y en el añadido pudo ganar el cuadro de Put.

Una falta dentro del área de Haji Mnoga propició un lanzamiento desde los once metros de Okello que lanzó la pelota alta. En la última jornada, con todo en juego aún, el martes Tanzania se medirá a Túnez y Uganda a Nigeria. EFE