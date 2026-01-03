El Inter Miami ficha al argentino Facundo Mura

Mura, lateral derecho de 26 años, se incorporará al Inter Miami pendiente de la recepción de su visado de trabajo, destacó el club.
El argentino llega al Inter Miami tras vestir las camisetas de Racing Club (2022-2025), Estudiantes de La Plata (2019-2021) y el Club Atlético Colón (2020-2021, como cedido) en Argentina.
En total, Mura disputó 200 partidos entre todas las competiciones y anotó trece goles.
Mura ha representado a las selecciones sub-20 y sub-23 de Argentina.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy