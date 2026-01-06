Williams: "Somos los menos favoritos pero ya ganamos una Supercopa al Madrid y al Barça"

"Ya lo conseguimos. Fuimos capaces de ganar una Supercopa frente al Madrid y al Barça", recordó el ahora ya capitán del Athletic y entonces el autor del 2-3 definitivo en la prórroga de la final disputada en Sevilla, en La Cartuja, a donde se trasladó la competición por la pandemia.

El mayor de los Williams avanzó que su equipo, que no terminó bien 2025, está "con muchas ganas de competir y de que la gente se sienta orgullosa e identificada con su equipo". "Mañana tenemos la oportunidad que conozcan nuestro club y nuestras costumbres, queremos intentar empezar bien 2026 y vamos a por ello", avanzó el delantero internacional ya en Arabia, en la rueda de prensa oficial previa a la semifinal de mañana.

Por ello, Iñaki adelantó que han llegado a Yeda "a ganar" el torneo. "Hemos venido a ganar. Entiendo que aquí no conozcan al Athletic, que LaLiga la sigan por el Barsa o el Madrid y que venimos como los menos favoritos de los cuatro -el cuarto equipo es el Atlético de Madrid. Pero eso tiene de bueno que podemos dar la sorpresa y que ellos tengan un poco de relajación", reflexionó.

Aunque también tiene claro que ya mañana el partido será más que complicado ante un Barcelona que cuenta "con jugadores con mucha calidad que en dos jugadas te ganan el partido". "Pero hablo en el nombre de todos mis compañeros y nos encanta ir por lo 'bajini', ir de cenicienta es positivo", consideró.

Ya sobre el desarrollo del encuentro, cree que, como es habitual, lo marcará la manera de jugar del Barcelona, con "la línea defensiva muy adelantada". "Su estilo hace que tengas que jugar al espacio y nosotros nos sentimos bien así porque tenemos jugadores rápidos y buenos pasadores", adelantó, esperanzando en conseguir una victoria que podría cambiarles el devenir de una temporada que no está siendo la que quieren.

Menos le preocupan, aunque también, las condiciones de calor y humedad en la que se disputará el encuentro. "La humedad aprieta y hay que hidratarse muy bien, pero no hay excusas y vamos a ir a por el reto, que es importante", adelantó.

"El fútbol muchas veces son dinámicas, el equipo no acaba de encontrarse y nuestro momento tiene que llegar", dijo esperanzado en cambiar el rumbo de la temporada e ilusionado en la posibilidad de, como capitán, levantar el trofeo de campeón. "Si. Como capitán es algo que siempre sueñas, el ser el próximo capitán en levantar un título. Ojalé se pueda hacer realidad", deseó Iñaki Williams.