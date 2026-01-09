Luis Zubeldía se someterá a una cirugía cardiovascular

Este inconveniente de salud surge en plena etapa de preparación, ya que Zubeldía lidera la pretemporada carioca desde el pasado 2 de enero. Fue recién este jueves cuando el estratega pudo contar con su plantilla completa tras la llegada de los futbolistas que disputaron las semifinales de la Copa de Brasil en diciembre. Pese a la incertidumbre sobre su presencia en el banco, el debut oficial del equipo está programado para este miércoles ante Madureira, en el marco de la primera jornada del Campeonato Carioca.

Zubeldía asumió el cargo en el conjunto tricolor de Río de Janeiro en septiembre de 2025, luego de una gestión de 14 meses al frente del São Paulo. Su trayectoria profesional incluye un extenso recorrido internacional donde dirigió a Lanús y Racing Club en su país, a Liga de Quito y Barcelona en Ecuador, y al Cerro Porteño de Paraguay. Asimismo, el técnico cuenta con experiencia en el Santos Laguna de México, el Independiente Medellín de Colombia y el Deportivo Alavés en la liga de España.