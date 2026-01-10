Luís Castro: “Miro el próximo partido como una final”

“Miro el próximo partido como una final, lo que ha pasado antes no es un problema. No voy a mirar lo que ha pasado antes del campeonato, miro que tenemos una final y que tenemos que jugarla como una final. Si lo damos todo, pase lo que pase estaremos tranquilos”, dijo en la rueda de prensa antes del choque.

“Espero que hagamos un buen partido, tenemos un ‘más uno’ con la afición. El Ciutat es un sitio importante para nosotros y creo que juntos podemos conseguirlo”, añadió el entrenador del Levante.

Luís Castro afirmó que el partido ante el Espanyol será diferente al de Sevilla y recalcó que pese a haber roto la semana pasada con una racha de tres meses sin ganar en la competición, todavía tienen “mucho trabajo por hacer".

“Lo que quiero es que la actitud, la personalidad y el corazón del Levante esté en el terreno de juego.Hemos ganado el último partido pero el trabajo no ha terminado, hay mucho trabajo que hacer contra uno de los mejores de LaLiga, tenemos que estar al cien por ciento para poder ganar el partido”, indicó.

“Era muy positivo antes del partido de Sevilla y esta semana los jugadores han trabajado bien también. No hemos ganado nada, solo un partido, tenemos que trabajar de la misma forma porque si cada partido que ganas piensas que ya está, al final la temporada será muy mala. El partido de Sevilla ya ha terminado, ahora tenemos el partido más importante”, subrayó.

En cuanto al concurso del camerunés Etta Eyong, que fue eliminado este viernes de la Copa África y disputó apenas quince minutos del partido, el entrenador del Levante comentó que “es posible” que llegue a tiempo al duelo ante el Espanyol, ya que está previsto que llegue a València durante la jornada de este sábado.

“Es posible que pueda llegar, el club está haciendo para que pueda llegar y pueda estar con nosotros. He hablado con él, lo mejor es que hubiera podido trabajar con nosotros y lo que hemos trabajado, pero es un jugador que conoce el equipo y es un jugador importante y que puede ser importante para el partido”, explicó el luso.

Sobre las opciones que tiene el Levante para reforzarse en el mercado de invierno, Luís Castro respondió: “Me vais a preguntar y siempre voy a decir lo mismo, estamos abiertos para todos los jugadores que puedan ser una buena opción para el equipo. Vamos a hacer el máximo para que sea posible. Tenemos que ver si es posible o no”.

“Tenemos un equipo capaz de hacer las cosas pero como todos los clubes del mundo estamos abiertos a algo que pueda aportar al club”, añadió el entrenador del Levante.

Castro también valoró la llegada del extremo Paco Cortés, a quien el Levante ha recuperado tras cortar la cesión de la Cultural Leonesa. “Está preparado, lo conocemos bien. No necesita adaptación y es un jugador diferente por la banda, es un perfil diferente a lo que teníamos. Puede aportar dependiendo de la situación del partido”, resumió.