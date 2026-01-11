Fútbol Internacional
11 de enero de 2026 - 17:05

El colombiano Cucho Hernández, del Betis, estará alrededor de un mes de baja

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2419

Sevilla (España), 11 ene (EFE).- Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Betis, equipo de la Primera división del fútbol español, estará de baja alrededor de un mes debido a una microrrutura el recto anterior de la pierna izquierda que se produjo el sábado en campo del Oviedo (1-1), han informado este domingo a EFE fuentes próximas al club sevillano.

Por EFE

Cucho Hernández, máximo goleador esta temporada del conjunto adiestrado por el chileno Manuel Pellegrini con diez tantos, fue suplido en los instantes finales del partido del estadio Carlos Tartiere y se perderá, como mínimo, el octavo de final de la Copa del Rey del miércoles en Sevilla ante el Elche, las tres próximas jornadas de LaLiga y los dos encuentros que restan de la primera fase de la Liga Europa.

La ausencia del ariete cafetero se une a las de los marroquíes Sofyan Amrabat y Abde Ezzalzouli, con su selección en la Copa de África hasta el próximo fin de semana, y a la del capitán Francisco Alarcón 'Isco', que no jugará al menos hasta comienzos de febrero debido a una lesión de tobillo.

Además, el Betis no podrá contar la próxima semana -en la que además del duelo copero ante el Elche recibirá al Villarreal en el primer encuentro de la segunda vuelta- con los lateral Ángel Ortiz y Júnior Firpo, que también tuvieron que ser suplidos por lesión en el partido del Carlos Tartiere.