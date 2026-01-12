La CAF abre investigación sobre incidentes tras partidos de la Copa de África en Marruecos

"La CAF ha recopilado informes recientes de los partidos y pruebas en vídeo que indican un comportamiento potencialmente inaceptable por parte de algunos jugadores y equipos técnicos, y ha abierto una investigación sobre los incidentes ocurridos durante los partidos de cuartos de final de la Copa Africana de Naciones TotalEnergies CAF Marruecos 2025 entre Camerún y Marruecos, así como entre Argelia y Nigeria", señala el comunicado.

"La CAF condena enérgicamente cualquier comportamiento inapropiado que ocurra durante los partidos, especialmente aquel dirigido contra el equipo arbitral o los organizadores del encuentro", continúa.

"Se adoptarán las medidas correspondientes contra cualquier persona cuyo comportamiento no sea coherente con la conducta profesional exigida en los eventos de la CAF", agrega el comunicado.

La Confederación "ha remitido estos asuntos a su Jurado Disciplinario para su investigación y ha solicitado que se tomen las medidas apropiadas en caso de que las personas identificadas sean declaradas culpables de alguna infracción".

"La CAF también está revisando las imágenes de un incidente que involucra a miembros de los medios de comunicación que presuntamente se comportaron de manera inapropiada en la zona mixta".

El partido que enfrentó a Argelia y Nigeria el sábado en el estadio de Marrakech, con la victoria de los nigerianos (2-0), concluyó con incidentes dentro del campo que involucraron a varios jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos, mientras en las gradas, aficionados argelinos intentaron saltar al césped.

Los árbitros tuvieron que ser escoltados fuera del campo en medio del caos.

Tras el encuentro Marruecos-Camerún, que terminó el viernes con una ventaja de 2-0 para los "Leones del atlas", se multiplicaron las protestas de los aficionados cameruneses por un arbitraje que consideraban favorable a los marroquíes.

Marruecos y Nigeria se enfrentarán el próximo miércoles en las semifinales de la Copa Africana que se celebra en Marruecos y que concluirá el domingo 18.