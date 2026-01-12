Matarazzo: "El objetivo es acabar en 90 minutos, pero hemos ensayado los penaltis"

"El objetivo es acabar en 90 minutos pero hemos ensayado penaltis. Hay una lista de jugadores preparados y hay jugadores en el equipo que los saben lanzar muy bien", declaró este lunes en San Sebastián en conferencia de prensa el técnico norteamericano, que hizo también un llamamiento a la afición.

"La próxima semana es el día de San Sebastián y hemos cambiado nuestros horarios por eso pediría también a las empresas que cambien sus horarios para que este martes puedan venir los aficionados a apoyarnos", señaló cuando se le preguntó por el grado de respaldo que espera un martes a las nueve de la noche.

Su receta para ganar al equipo navarro es la misma que la utilizada en el empate ante el Atlético y la victoria a domicilio en Getafe y pasa, sobre todo, por "rendir en todas las fases del partido".

"Sabemos sus debilidades y queremos explotarlas, tratando de crear espacios para atacar pero defendiendo como hicimos contra el Getafe, defendiendo como grupo los 11 jugadores, ni un milímetro menos de lo que hemos hecho hasta el momento. Soy optimista en que ganaremos el partido si hacemos eso", afirmó el entrenador de la Real.

Matarazzo adelantó también que puede haber cambios en el once inicial para dar descanso a algunos jugadores en una semana cargada de partidos en busca de "energía" para superar a un Osasuna siempre incómodo.

"Hay que decirles a los jugadores que es un partido único, eso lo tienen que tener claro y yo creo que tienen esa sensación porque han llegado muy lejos en este torneo en las últimas temporadas. Estoy seguro de que están prestos y dispuestos a jugar mañana", concluyó a este respecto el preparador txuri urdin.