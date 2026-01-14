Cánticos racistas a Vinícius antes del Albacete-Real Madrid

“Vinícius, eres un mono”, se escucha, repetidamente, en un vídeo publicado por el diario AS de algunos aficionados reunidos en la calle.

Tras esto, el belga Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, calificó de “bochornoso” lo ocurrido.

¡“Basta ya de racismo! Esto es bochornoso”, publicó en sus redes sociales compartiendo el vídeo de lo ocurrido.