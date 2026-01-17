Tchouaméni será baja contra el Villarreal tras ver la quinta amarilla frente al Levante

El galo cometió falta, yendo abajo con los dos pies, sobre Carlos Álvarez, en salida de balón del Levante, y el colegiado Miguel Sesma Espinosa le mostró la tarjeta amarilla.

La quinta amarilla para Tchouaméni tras las vistas ante Espanyol, Villarreal, Getafe y Valencia, esta última, el 1 de noviembre, por lo que tendrá que cumplir un partido de sanción.