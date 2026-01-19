Árbitros de Sudamérica inician en Conmebol jornadas de capacitación para temporada 2026

La preparación, que equivale a una pretemporada para los árbitros Conmebol de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, evaluará el estado físico y técnico de los jueces y permitirá unificar criterios sobre la aplicación del reglamento, dijo a periodistas el presidente de la Comisión de Árbitros, Enrique Cáceres.

"Son 150 árbitros que van a venir en tres etapas, donde 42 árbitras, entre centrales y asistentes, están siendo involucradas en este trabajo", apuntó Cáceres.

El dirigente explicó que cada etapa de la pretemporada contempla trabajos de cuatro días, con al menos 50 jueces por vez, que serán sometidos a revisiones físicas y exámenes prácticos sobre el conocimiento de las reglas de juego, al tiempo que completarán partidos de entrenamiento de campo con jugadores.

Consultado sobre el nivel del arbitraje en Sudamérica, Cáceres dijo sentirse "muy satisfecho", aunque matizó que "siempre hay cuestiones para mejorar" en esta área.

Los trabajos se mantendrán hasta el próximo 1 de febrero.