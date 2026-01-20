LaLiga impulsa la digitalización del fútbol iraquí

Dirigido a los clubes de Iraq Stars League (ISL), Iraq Premier League (IPL) y empleados de la Asociación de Fútbol de Irak (IFA), durante dos días el taller ha incluido la presentación de la Oficina Digital de Clubes, diseñada por LaLiga para la implementación sostenible de estrategias digitales y el refuerzo de su profesionalización y el vínculo con sus aficionados.

Entre los avances más destacados del proyecto que dirige desde LaLiga Carlos Rodríguez figura la creación y seguimiento de nuevas selecciones nacionales juveniles, con más de 800 jugadores monitorizados; el desarrollo de las primeras ligas de fútbol base, que actualmente agrupan a más de 4.000 jugadores y 750 profesionales.

"El desarrollo del fútbol pasa por invertir en conocimiento, en estructuras sólidas y en las personas que lo hacen posible. A través del proyecto de consultoría en Irak, LaLiga comparte su experiencia en ámbitos clave como la formación de entrenadores, la gestión profesional y la estrategia digital, siempre con una visión adaptada al fútbol iraquí", aseguró el presidente, Javier Tebas.

Su homólogo en la Asociación de Fútbol de Irak (IFA), Adnan Dirjal, destacó que el proyecto "está dando sus frutos en el desarrollo del fútbol en Irak, mediante avances en el ámbito audiovisual, el juego limpio financiero y el fútbol base", además de reforzar la profesionalización de los clubes y la estrategia digital, que "es muy importante para que los clubes puedan estar más cerca a los aficionados de diferentes edades".

