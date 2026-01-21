'Diablito' Echeverri: "Quiero jugar, ayudar al equipo y aspirar a lo más alto"

Echeverri, cedido por el Manchester City hasta final de temporada, se mostró "agradecido" y "muy contento y feliz" por su llegada al Girona, y añadió que tiene "muchas ganas de jugar", después de tres semanas entrenándose con el equipo a la espera de que el club liberara una plaza de extracomunitario para cerrar su incorporación.

El argentino reconoció que habló con Míchel Sánchez, técnico rojiblanco, y que le dio "confianza" para dar este nuevo paso en su carrera, y que el entrenador del City, Pep Guardiola, también le recomendó aceptar la propuesta del Girona.

"Me dijo que aquí la gente es muy buena, humilde y trabajadora y que voy a aprender y crecer porque todavía soy muy joven", explicó el exjugador de River Plate.

Debutante en la Primera División del fútbol argentino con River Plate en junio de 2023 -entonces dirigido por Martín Demichelis-, Echeverri es conocido como 'Diablito' por la similitud de su apellido con el del histórico jugador boliviano Marco Antonio 'Diablo' Etcheverry, mundialista en 1994 y considerado el 'Maradona' de su país.

El de Resistencia (provincia de Chaco) desveló que en verano priorizó la opción de salir cedido al Leverkusen por encima de la del Girona por la posibilidad de jugar en la Liga de Campeones, aunque reconoció que en Alemania vivió "momentos difíciles" porque tenía "otras expectativas".

De hecho, la cesión al Bayer Leverkusen se rompió porque apenas había jugado 270 minutos entre todas las competiciones, y ahora llega finalmente al club catalán. "En verano se dio así. Uno también es chico y está aprendiendo, pero eso ya queda en el pasado y esto aquí para aportar al Girona", comentó.

Echeverri, de 20 años recién cumplidos, afirmó que en el 'Millonario' siempre jugó de "enganche", detrás del delantero centro, pero que se puede adaptar "a cualquier posición", y reivindicó que el Girona está "muy bien", después de tres victorias "muy importantes" contra el Mallorca (1-2), el Osasuna (1-0) y el Espanyol (0-2).

Por su parte, el presidente del Girona, Delfí Geli, alabó a un "jugador joven y de proyección" que dará "recursos" al equipo en la parte ofensiva y que puede dar "un paso adelante" en Girona.

Y el director deportivo, Quique Cárcel, se mostró "contento" por la llegada de "un jugador de una gran calidad".

"Es ese jugador que todos los equipos necesitan: un jugador que interpreta muy bien el juego en el último tercio del campo, con unos movimientos de un nivel muy alto y mucho gol. Necesitábamos este perfil de jugador para intentar aprovechar el juego del equipo. Puede aportar mucho", analizó el director deportivo.