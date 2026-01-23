Ernesto Valverde admite que el Athletic está "en un tramo decisivo" de la temporada

"El problema de decir que el más importante es que parece que hay otros tramos que no lo son tanto y ese es el problema. Hay tramos que son igual de importantes, pero sí, es un tramo decisivo. No tengo ninguna duda", admitió el técnico en la rueda de prensa previa al partido liguero frente al Sevilla de Matías Almeyda, correspondiente a la vigésima primera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

Valverde aseguró que la acumulación y la trascendencia de los partidos en este mes de enero provoca "un nivel de estrés alto, sobre todo cuando los resultados no son tan buenos", pero dijo que con victorias como la conseguida el miércoles en Bérgamo frente al Atalanta esa fatiga "se acusa un poquito menos".

"Las victorias siempre dan confianza y una como la del otro día mucho más, remontando en una situación límite. Es una muestra del espíritu competitivo que tiene el equipo", recalcó Valverde, quien emplazó a después del último entrenamiento para confirmar la disponibilidad de Nico Williams, Alex Berenguer y Yuri Berchiche.

Sí recalcó, molesto, que estos tres futbolistas no viajaron a Italia porque "no estaban disponibles". "Si están disponibles se les puede forzar, como pasó con Nico Serrano. Estaba disponible con reticencias, pero estaba disponible. Osea, podía jugar. Los otros no podían jugar", aclaró.

"Si llegan a poder jugar, viajan seguro. Hay veces que da la sensación de que los que no entran en la convocatoria parece que les lesiono yo y digo que no les quiero llevar. Si pueden jugar mañana, no sé cuánto tiempo, vendrán. Y si no pueden, no vendrán", zanjó sobre este asunto.

Acerca del partido del sábado Valverde relativizó las últimas derrotas del Sevilla en su campo porque está a sólo tres puntos del Athletic dentro de ese numeroso pelotón de equipos de la zona media en el que "todos" los equipos están siendo "irregulares, no sólo el Sevilla".

"Nos la estamos jugando ya en esta segunda vuelta y es un partido muy importante, tanto para ellos como para nosotros. El Sevilla está con ese punto de necesidad que tienen muchos equipos y espero en cualquier caso a un equipo competitivo, como siempre, y que lucha hasta el final", incidió.

Por último, Valverde fue cuestionado sobre Robert Navarro, el mejor jugador del Athletic en Bérgamo y destacado, además, por la UEFA en el once ideal de la séptima jornada de la Liga de Campeones, a quien ve con "unas condiciones increíbles para jugar".

"Cuando mejor estaba tuvo ese esguince de tobillo contra el Levante y esperamos que vuelva a ese nivel. Nos hace goles y tiene que tener esa ambición y también ese compromiso defensivo que le pedimos para poder ser un jugador más completo", concluyó Valverde.