Thiago Almada descarta su salida del Atlético de Madrid

"Hubo muchos rumores en el último tiempo. La verdad que yo estaba muy tranquilo, haciendo mi trabajo en el club, tratando de demostrarle al técnico que quiero estar. Y creo que está claro que voy a seguir", afirmó este viernes Almada durante una entrevista en un programa del canal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la plataforma YouTube.

El internacional de Argentina, muy tenido en cuenta por el entrenador Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026, sumó pocos encuentros en su primer semestre en el 'Colchonero' y las especulaciones sobre un nuevo destino que le permita tener continuidad futbolística abundaron.

Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, ya había negado este miércoles la salida del jugador al Galatasaray en el mercado de invierno.

“Eso está descartado”, contestó el directivo cuando fue preguntado por Movistar sobre si iba a haber más salidas y en concreto por el interés del conjunto turco en contratar al futbolista, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 y que partió como titular ante el Galatasaray por segundo encuentro seguido dentro de la alineación inicial de Simeone.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy