El Nápoles ultima el fichaje de Giovane

El delantero brasileño, de 22 años, ha sido una de las revelaciones de la Serie A, autor de 3 goles y 4 asistencias con un Hellas Verona que pierde a su mejor baza en un momento complicadísimo de la temporada, ubicado en puestos de descenso.

Giovane viajó este mismo sábado a Milán (norte) para pasar el reconocimiento médico y, en las próximas horas, viajará a Nápoles (sur) para firmar el contrato y oficializar su fichaje por los de Antonio Conte.

El técnico pretende tener a disposición al brasileño ya incluso este domingo, en el duelo ante el Juventus que se disputa este domingo en Turín, clave para el devenir del 'Scudetto'.

El vigente campeón de Italia liberó espacio en la ofensiva al dar salida a Lucca y Lang, dos jugadores fichados en verano con los que Conte no contó demasiado en estos primeros cinco meses de temporada. Solo las numerosas lesiones que sufre el Nápoles abrieron hueco a su participación puntual.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La fórmula del fichaje será, según apuntan medios locales, de una cesión hasta final de temporada con compra obligatoria que rondará un total de 20 millones de euros.