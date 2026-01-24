Europa y la tranquilidad, objetivos en Mendizorroza en el duelo Coudet-Pellegrini

El conjunto vitoriano, que marca la zona de descenso tras sumar tan solo uno de los últimos quince puntos en juego, afronta por primera vez un duelo desde la zona baja, pero regresa a su estadio, donde se siente más cómodo al cobijo de su gente.

El cuadro del argentino Eduardo 'Chacho' Coudet, con la ausencia de Denis Suárez por molestias, tampoco podrá con Facundo Garcés, Nikola Maras, Moussa Diarra y Mariano Díaz.

El Alavés acumula siete derrotas en nueve jornadas, pero 15 de los 19 puntos que tiene los ha logrado en su feudo, circunstancia clave ante un choque de esta exigencia ante el bloque verdiblanco. De hecho ha perdido solo dos de sus últimos nueve partidos, un estadística a la que se tienen que agarrar para salir de la zona baja.

La ausencia del delantero Lucas Boyé en varias fases de los últimos choques ha sido clave. El argentino puede ser el factor diferencial de un partido crucial pero no definitivo para un Alavés que necesita sumar.

Por su parte, el Betis del chileno Manuel Pellegrini llega a Vitoria con la intención de recobrar su mejor versión liguera, la de su última victoria en La Cartuja frente al Villarreal (2-0) que le permitió mantener e incrementar sus aspiraciones a los puestos europeos al dejarlo clasificado en sexta posición con 32 puntos, a sólo dos del Espanyol.

Sin embargo, el partido intersemanal de Liga Europa ante el Paok de Salónica griego ha dejado, además del mal sabor de la derrota por 2-0, la grave secuela de dos lesionados de enjundia, Aitor Ruibal y el argentino Giovani Lo Celso, y la duda del suizo Ricardo Rodríguez, aunque el técnico bético ha apuntado su más que posible presencia en la lista junto al también 'tocado' Antony Dos Santos.

La larga lista de bajas que están lastrando las rotaciones del conjunto de Pellegrini podría verse aliviada por la presencia del extremo brasileño, reservado en el compromiso ante el PAOK por una pubalgia y que, de ser convocado, será una de las bazas béticas en Mendizorroza junto al marroquí Ez Abde, llamado al once titular tras su paso por la Copa de África y después de disponer de minutos en el compromiso europeo.

En todo caso, el chileno apelará a su máxima de jugar con lo que tienen, sin lamentos por ausencias y, aunque el próximo jueves tiene un importante escollo europeo frente el Feyenoord holandés, pondrá en liza a su once de gala con un dibujo reconocible, con dos mediocentros y tres mediapuntas en la columna vertebral y la idea irrenunciable de ir a por el partido con el balón como protagonista.

El faro en la creación en ataque será nuevamente Pablo Fornals, con el colombiano Nelson Deossa por detrás junto a Marc Roca en el mediocentro, mientras que la sensible ausencia de su compatriota Cucho Hernández será cubierta, o por el argentino Chimy Ávila o el congoleño Cedrick Bakambu, más descansado por cumplir un partido de sanción en tierras griegas.

Uno de los aspectos que deberá perfilar el técnico santiaguino para proseguir con su trayectoria liguera es el balón parado que tantos quebraderos de cabeza le dio y tanto le costó en el duelo ante el Paok de Salónica

Alavés: Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Blanco, Ibáñez, Vicente, Rebbach; Lucas Boyé y Toni Martínez.

Betis: Valles; Ángel Ortiz, Natan, Bartra, Valentín; Marc Roca, Deossa; Antony, Fornals, Abde; y Bakambu.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (Comité Madrileño)