Coquimbo gana la Supercopa a penales en Chile y prolonga la maldición de Gary Medel

El último penal convertido por Alejandro Camargo le dio a los aurinegros el primer título del año, en el Estadio Sausalito en Viña del Mar, luego de que el central cruzado Branco Ampuero fallara en su turno enviando la pelota sobre el travesaño.

Y frustró de nuevo a Gary Medel, el legendario defensor chileno que deambula por el ocaso de su carrera con dos títulos de Copa América con la selección y sigue sin conseguir uno a nivel de clubes.

El hombre de la película, sin embargo, fue el guardameta de pelo verde, el carismático ‘Mono’ Sánchez que detuvo dos penales el de Diego Corral y Eugenio Mena y además convirtió el suyo que fue el quinto en el orden.

“Lo vi una vez en un Mundial. Solamente experiencia, manejar el momento, la emoción. Ya tengo 20 años jugando, alguna tengo que atajar”, declaró el arquero luego de la celebración.

Coquimbo nunca había ganado una Supercopa y con este título se mantienen en la senda del triunfo, tras consagrarse por primera vez en el campeonato de 2025, mientras que la Católica perseguía su quinta corona para superar a Colo Colo, pero ambos se mantienen con cuatro.

La intensidad con la que Coquimbo inició el partido atacando sobre la portería cruzada, impidiendo que el rival tuviera claridad en la salida, no rindió frutos y rápidamente se convirtió en un duelo friccionado por faltas de ambos cuadros.

Los piratas tuvieron más facilidad para profundizar e intentar remates con Alejandro Camargo, mientras que su defensa se mantuvo firme ante los intentos aislados de Católica con los extremos Cristian Cuevas y Clemente Montes que no llegaban al goleador Fernando Zampedri.

El volante de La Franja Matías Palavecino tuvo un arranque lento ante su ex equipo, llamado a liderar la ofensiva por el medio ante los aurinegros, apenas generó una opción clara que terminó controlando el portero ‘Mono’ Sánchez.

Sobre media hora de partido, Coquimbo tuvo la opción de abrir el marcador con un cabezazo frontal de Sebastián Galani, pero el portero cruzado Vicente Bernedo lo sacó con una mano para mantener el cero.

A la UC le costó encontrar fluidez en su juego para encarar al arco rival, y con fallas defensivas permitió que el actual campeón chileno estuviera más cerca de marcar primero.

Antes de ir al descanso, los aurinegros tuvieron la más clara para ponerse adelante en la pizarra, pero la jugada terminó anulada por fuera de juego y el disparo de Martín Mundaca salió desviado.

Palavecino no funcionó y el técnico Daniel Garnero lo sustituyó temprano en el segundo tiempo con el refuerzo argentino Justo Giani, quien en pocos minutos generó juego en el área que terminó con un disparo desviado por poco de Montes.

La búsqueda del título generó que el partido tomara más ritmo, pero en una ida vuelta sobre las áreas de forma directa, más que en juego armado por parte de ambos equipos.

La presión de los cruzados puso a prueba la jerarquía del ‘Mono’ Sánchez que salvó un cabezazo de Giani y otro remate suelto.

Hernán Caputto movió los hilos del campeón y dio entrada al experimentado delantero argentino Lucas Pratto, en búsqueda de peso ofensivo y definición, pero la mejor oportunidad fue de Benjamín Chandía que Bernedo despejó.

La liga chilena iniciará el próximo viernes, Coquimbo Unido visitará al recién ascendido Universidad de Concepción, mientras que Católica también jugará fuera de casa frente a Deportes La Serena.