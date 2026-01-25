El líder Arsenal pierde 3-2 en casa ante Manchester United en Premier League

Los Gunners solo habían perdido dos encuentros esta temporada (ante Liverpool y Aston Villa) , entre todas las competiciones, y no caían en casa en Premier League desde el pasado mayo, ante el Bournemouth por 2-1.

El brasileño Matheus Cunha fue el autor del tanto de la victoria de los Red Devils, en el minuto 87, poco después de que el español Mikel Merino hubiera marcado para el Arsenal, en el 84, para empatar entonces a dos tantos un partido vibrante.

El United asciende al cuarto lugar después de dos victorias consecutivas bajo el mando del entrenador Michael Carrick , quien cada vez refuerza más sus posibilidades de obtener el puesto a largo plazo, tras haber vencido al City en su partido anterior .

Resultados y goleadores

* Arsenal 2-Manchester United 3. Goles: 29’ Lisandro Martínez, en contra, 84’ Mikel Merino (A); 37’ Bryan Mbeumo, 50’ Patrick Dorgu, 87’ Matheus Cunha (MU). Ast: 60.296.

* Brentford 0-Nottingham 2. Goles: 12’ Igor Jesús, 79’ Taiwo Awoniyi (N). Ast: 17.134.

* Crystal Palace 1-Chelsea 3. Goles: 34’ Estêvão, 50’ João Pedro, 64’ Enzo Fernández, de penal (Ch); 88’ Chris Richards (CP). Exp: 72’ Adam Wharton (CP). Ast:

* Newcastle 0-Aston Villa 2. Goles: 19’ Emiliano Buendía, 88’ Ollie Watkins (AV). Ast: 52.134.

-Lunes: 17:00 Everton- Leeds (ESPN2).

-Sábado: West Ham 3-Sunderland 1; Burnley 2-Tottenham 2; Fulham 2-Brighton 1; Manchester City 2-Wolves 0; Bournemouth 3-Liverpool 2.

* Posiciones: Arsenal 50 puntos, Man. City 46, Aston Villa 46, Man. United 38, Chelsea 37, Liverpool 36, Fulham 34, Brentford 33, Newcastle 33, Sunderland 33.

