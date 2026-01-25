Francia se exhibe ante Letonia y Croacia tropieza frente a Georgia

En el Arena Riga, Francia se impuso con claridad a Letonia por 5-0 en un partido que se resolvió tras el descanso. La primera mitad presentó un duelo equilibrado, con dominio territorial francés y un notable desempeño del guardameta letón Rainers Mūrnieks, que sostuvo a su equipo con varias intervenciones decisivas.
Letonia también dispuso de oportunidades, pero se encontró con un atento Francis Lokoka bajo palos y el marcador no se movió antes del intermedio pese a las ocasiones en ambas áreas.
La segunda parte cambió el desarrollo del encuentro. Francia encontró el camino del gol y rompió la resistencia local. Souheil Mouhoudine abrió el marcador tras una acción iniciada por Arthur Tchato.
Sid Belhaj amplió la ventaja al rematar un centro de Abdessamad Mohammed que tocó en el travesaño antes de entrar. El propio Mouhoudine anotó el tercer tanto tras una rápida jugada colectiva. Mohammed marcó el cuarto gol con un potente disparo y Mamadou Touré cerró la goleada. El resultado permite a Francia situarse como líder del grupo tras superar a Letonia en la clasificación.
En el otro partido del grupo, Croacia y Georgia empataron 2-2 en un encuentro intenso. El primer gol llegó de forma desafortunada para Croacia, cuando Antonio Sekulić desvió a su propia portería un córner lanzado por Vakhtangi Jvarashvili.
Croacia reaccionó antes del descanso y logró el empate por medio de Duje Kustura, que aprovechó un balón suelto en el área. Tras el intermedio, Vitor Lima adelantó al conjunto croata con un disparo potente tras crearse espacio en ataque.
Georgia mantuvo el orden defensivo y encontró el premio final a su esfuerzo a menos de seis minutos del final y así Vakhtang Kekelia marcó el empate definitivo tras culminar una rápida acción ofensiva iniciada por Giorgi Ghavtadze. Con este resultado, Georgia suma su primer punto del torneo, mientras Croacia queda a un punto del segundo puesto que ocupa Letonia antes de la última jornada.