Fluminense renueva hasta 2028 con el colombiano Kevin Serna, pretendido por Boca Juniors

Serna, nacido hace 28 años en Popayán, tenía vínculo con el conjunto de Río de Janeiro hasta finales de 2027.

Habitual en las convocatorias de la selección de Colombia, Serna llegó al club carioca a mediados de 2024 "y pronto se consolidó como una pieza clave de la plantilla", dijo Fluminense en un comunicado.

El exjugador de Alianza Lima suma 90 partidos, 19 goles y 11 asistencias en Fluminense.

Ese desempeño despertó el interés de Boca Juniors, que, según medios locales, presentó recientemente una oferta por 4,5 millones de dólares para ficharlo.

Serna comenzó su carrera en las categorías inferiores del Deportes Tolima, pero pronto se mudó a la ciudad portuguesa de Oporto.

Luego de formarse en ese club, se profesionalizó en el Sportivo Luqueño, para luego seguir en los también peruanos Santa Rosa, Los Chankas y Tarma antes de destacar en Alianza Lima de donde saltó al Fluminense.