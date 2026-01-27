Betis, Celta, Roma y Oporto rebuscan el top ocho en la última jornada

Mientras el Lyon, aún sin la disponibilidad de Endrick y enfrentado este jueves al PAOK, y el Aston Villa, frente al Salzburgo, compiten por la primera posición, la cita final es mucho más trascendente para 28 de los 36 equipos en liza. Ya llegan eliminados Rangers, Sturm Graz, Niza, Utrecht, Malmoe y Maccabi Tel Aviv.

Más allá de los dos primeros de la tabla, ambos con 18 puntos, los otros 17 clasificados aún pueden ganarse un sitio en los octavos, por más que tengan seguro el pase a dieciseisavos, con el Friburgo a un solo paso: sus 17 puntos son prácticamente una garantía de terminar entre los ocho primeros. Le bastará con un empate en Lille. El club francés aún tiene en juego la clasificación simple.

El Midtjylland, el Braga, el Roma y el Ferencváros dependen de sí mismos. El conjunto danés, con 16 puntos, recibe al Dinamo de Zagreb, que aún debe completar el pase entre los 24 primeros, igual que el Go Ahead Eagles, que será el rival del Braga en Países Bajos.

El Panathinaikos, enfrentado al Roma, tiene todavía alguna remota opción del top ocho; igual que el Nottingham Forest, oponente del Ferencvaros en la ciudad inglesa.

El Betis está por ahora dentro del corte de los ocho primeros, pero en competencia directa con 14 puntos con el Oporto, noveno. La diferencia de goles es mínima (+5 de los verdiblancos por el +4 de los blanquiazules), con lo que ganar valdrá siempre que sea por el mismo marcador o más que el conjunto luso.

El equipo de Manuel Pellegrini recibe al Feyenoord, que necesita ganar para pasar de ronda, mientras que el Oporto juega con el Rangers, ya eliminado, en ambos casos como locales y entre la presión.

El Celta viene desde atrás. Sus doce puntos aún le otorgan alguna opción de estar entre los ocho primeros, pero con una victoria y varios marcadores favorables. No hay otra vía. Su visita no es nada sencilla al Estrella Roja, que además lo aventaja en un punto. Un duelo directo por los ocho primeros puestos, a los que también aspiran desde atrás el Genk, el Bolonia o el Viktoria Plzen.

Son 17 equipos concentrados en el asalto al top ocho de la Liga Europa, mientras otros once compiten por sobrevivir en el torneo. Solo lo harán cinco, con la certeza de depender de sí mismos que tienen el Dínamo Zagreb, con 10 puntos, el Lille (9), el Brann (9), el Young Boys (9) y el Celtic (8).

Todos ellos saben que, si ganan, estarán en los dieciseisavos: el Dínamo Zagreb visita al Midtjylland, cuarto; el Lille recibe al Friburgo, tercero; el Brann se desplaza a Austria para jugar contra el Sturm Graz, ya eliminado; el Young Boys se mide en Alemania al Stuttgart, decimotercero y el Celtic recibe al Utrecht, que ya no tiene ninguna opción de nada.

A la espera de sus tropiezos están seis equipos, que vienen por detrás en la tabla: el Ludogorets (7), que recibe al Niza; el Feyenoord (6), que visita al Betis; el Basilea (6), que juega en casa con el Viktoria Plzen; el Salzburgo (6), que encara un duelo complejo en Birmingham contra el Aston Villa; el FSCB (6), que se enfrenta al Fenerbahçe, y el Go Ahead Eagles (6), que desafía al Braga. Deben ganar y esperar.

- Así está la Liga Europa en la última jornada:

2 clasificados dentro del top ocho: Lyon (18 puntos) y Aston Villa (18).

6 plazas por definir en el top ocho entre 17 aspirantes, que ya están clasificados al menos para dieciseisavos: Friburgo (17 puntos), Midtjylland (16), Braga (16), Roma (15), Ferencvaros (15), Betis (14), Oporto (14), Genk (13), Estrella Roja (13), PAOK (12), Stuttgart (12), Celta (12), Bolonia (12), Nottingham Forest (11), Viktoria Plzen (11), Fenerbahce (11) y Panathinaikos (11).

5 plazas por definir en dieciseisavos entre 11 aspirantes: Dínamo Zagreb (10 puntos), Lille (9), Brann (9), Young Boys (9), Celtic (8), Ludogorets (7), Feyenoord (6), Basilea (6), Salzburgo (6), FSCB (6) y Go Ahead Eagles (6).

6 equipos eliminados matemáticamente: Rangers (4), Sturm Graz (4), Niza (3), Utrecht (1), Malmoe (1) y Maccabi Tel Aviv (1).

18 partidos en la última jornada: Oporto-Rangers, Lille-Friburgo, Betis-Feyenoord, Aston Villa-Salzburgo, Estrella Roja-Celta, Lyon-PAOK, Celtic-Utrecht, Maccabi Tel Aviv-Bolonia, Basilea-Viktoria Plzen, Midtjylland Dínamo Zagreb, Ludogorets-Niza, Nottingham Forest-Ferencvaros, Sturm Graz-Brann, FCSB-Fenerbahce, Stuttgart-Young Boys, Panathinaikos-Roma, Go Ahead Eagles-Braga y Genk-Malmoe.