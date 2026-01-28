El fortín del Estrella Roja aguarda a un Celta que aún sueña con el billete directo

El equipo de Claudio Giráldez necesita ganar en Belgrado (21.00 horas) y que no lo hagan los cinco equipos que le preceden (Betis, Oporto, Genk, PAOK y Sttutgart) para evitar esa eliminatoria que se disputará los días 19 y 26 de febrero. Las matemáticas le dan algo menos de un diez por ciento de posibilidades.

Un triunfo en Belgrado, eso sí, asegura al Celta un puesto entre el noveno y el decimosexto puesto, lo que le permitiría jugar la vuelta del ‘play-off’ en Balaídos.

En caso de empate en el Rajko Mitić, los celestes también dependerían de otros resultados para certificar el factor campo. Y con una derrota, solo una rocambolesca combinación evitaría que abriese los dieciseisavos de final en su estadio.

Los gallegos tienen un punto menos que los balcánicos, que también necesitan ganar para tener opciones de entrar en el top ocho.

El desafío de asaltar el ‘Pequeño Maracaná’ estará liderado por Ilaix Moriba, que no pudo jugar ante el Lille por sanción, y los atacantes Iago Aspas y Borja Iglesias, que llegan descansados a Belgrado tras no jugar más de 45 minutos en los últimos tres encuentros.

Con el sueco Williot Swedberg sancionado por acumulación de tarjetas, Pablo Durán y Bryan Zaragoza optan a la otra plaza de ataque, mientras que Miguel Román podría formar junto al guineano en la medular.

En la defensa, Giráldez podría dar descanso a Marcos Alonso y Javi Rodríguez. Incluso no está descartado que el canterano Iván Villar vuelva a la portería en lugar del rumano Ionut Radu.

El Estrella Roja es undécimo en la clasificación con trece puntos, a uno tan solo del corte que marca el Betis, pero con peor diferencia de goles que todos los que le separan de la octava plaza, como el Oporto y el Genk.

Ello hace que el triunfo sea la única vía real para que el equipo dirigido por el exfutbolista Dejan Stankovic, al frente del banquillo rojiblanco desde hace apenas un mes, mantenga su esperanza en el acceso directo a los octavos de final.

Ya son cuatro victorias consecutivas en la Liga Europa del conjunto de Belgrado, las cuatro por el mismo marcador mínimo. A golpe de 1-0 o 0-1 ha ganado en casa al Lille y al FCSB y fuera al Sturm Graz y al Malmoe para sellar matemáticamente su clasificación, después del empate inicial contra el Celtic y las derrotas posteriores contra el Oporto y el Braga, de las que se ha repuesto con los cuatro éxitos recientes.

Tan solo seis goles a favor, dos de ellos del delantero Marko Arnautovic, le han bastado para encaramarse a una posibilidad impensable en sus primeros pasos por el torneo en esta temporada, en la que es segundo de la liga serbia, a un punto del Partizan, después de veinte encuentros, de los que solo ha perdido tres, uno de ellos en casa.

Sus centrocampistas ofensivos Aleksander Katai y Mirko Ivanic, ambos apercibidos de sanción en Europa, han aportado 16 goles cada uno en este curso entre todas las competiciones, por los nueve del delantero Bruno Duarte o los cuatro de Arnautovic.

Estrella Roja: Matheus; Seol, Rodrigo, Veljkovic, Tiknizyan; Kostos, Elsnik, Krunic, Lucic; Arnautovic o Bruno Duarte y Katai.

Celta: Iván Villar; Manu Fernández, Starfelt, Ristic; Javi Rueda, Moriba, Miguel Román, Carreira; Aspas, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.