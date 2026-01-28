Un total de 1.100 efectivos en el operativo de seguridad del Atlético de Madrid–Bodo/Glimt

Según informa este miércoles la Delegación del Gobierno, el operativo se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes.

Estará formado por agentes de la Policía Nacional —procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Brigada Móvil—; de la Guardia Civil de Tráfico; la Policía Municipal de Madrid; componentes de SAMUR-Protección Civil; del Cuerpo de Bomberos, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol.

En el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes.

Se prevé la asistencia de unos 400 aficionados noruegos con entrada, que contarán con un punto de encuentro en la Plaza Céfiro, entre las 16:00 y las 18:30 horas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.