Zubimendi: "Nos duele mucho lo de Merino"

Merino sufre una fractura por estrés en el pie y tendrá que operarse, lo que pone en riesgo lo que resta de temporada y el Mundial.

"He hablado con él, claro. Nos duele mucho, pero al que más le duele es a él. Sé cómo es, lo profesional que es, todo lo que quiere disfrutar en el campo y lo que nos quiere ayudar. No va a poder ser en esa faceta, tendrá que ser en otra. Me duele, pero me duele por él más que nada", dijo Zubimendi este martes en zona mixta tras vencer al Chelsea por 1-0 y confirmar su pase a la final de la Copa de la Liga.

"Ojalá que sí, va a hacer todo los posible para llegar y ojalá pueda estar", añadió respecto a la posibilidad de que Merino llegue al Mundial.

En sus primeros meses en el Arsenal, Zubimendi tendrá la oportunidad el próximo 22 de marzo en Wembley de levantar su primer título con el club londinense.

"Todavía queda un partido y quedan tres meses muy importantes, pero este era el primer paso y lo hemos dado".

El jugador vasco se ha asentado como un futbolista importantísimo y vital para el esquema de Mikel Arteta y, pese a su corto recorrido en la Premier League, como uno de los mejores centrocampistas de la liga inglesa.

"Es reconfortante, porque hay muchas expectativas puestas, las mías las primeras y cuando se cumplen, eres importante y estás jugando, pues reconforta mucho".