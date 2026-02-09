Mikel Merino, operado con éxito del pie derecho

"Operación hecha. Un paso más cerca de estar de vuelta. Gracias a todos por vuestros mensajes y por vuestro cariño. De verdad que me ha dado más energía para afrontar este reto", dijo Merino en una publicación en redes sociales en la que aparece tumbado en una camilla del hospital en el que fue operado.

Aunque el Arsenal no ha puesto plazos para su recuperación, se espera que vuelva a los entrenamientos a final de temporada y su esperanza está en poder ayudar al equipo londinense en las últimas semanas y estar con España en el Mundial.

Merino estuvo presente el sábado en la grada del Emirates Stadium en la victoria de su equipo por 3-0 contra el Sunderland y recibió un bonito homenaje por parte de su compañero y amigo Martín Zubimendi, que celebró el 1-0 rodeando el banderín córner, como hace Merino.

Además, el exjugador de la Real Sociedad le señaló en la grada y le dedicó el tanto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la rueda de prensa previa al partido, el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, valoró la importancia de Merino en el equipo y confirmó que no van a poder contar con él en los próximos meses.

"Es un gran golpe. Mikel ofrece algo diferente en el equipo, pero va a estar fuera durante meses, por lo que tenemos que apoyarlo. Hay que asegurarse de que siga conectado porque puede otorgar mucho valor a todos", explicó el técnico español.