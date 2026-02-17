Copa Libertadores: El Barcelona de Guayaquil reta a Argentinos Juniors

Tanto Benedetto, con fugaz paso en Olimpia en 2025, como Enzo Pérez, una de las figuras del club bonaerense, recurrirán a la técnica individual y a la experiencia acumulada en el amplio recorrido por los diferentes clubes, puesto que recientemente se han vinculado a sus clubes.

En las áreas técnicas también se producirá el duelo entre el experimentado entrenador venezolano César Farías, con más de 577 partidos en los distintos clubes, contra los 55 encuentros como entrenador de Nicolás Diez, 41 de ellos con la institución albirroja de La Paternal.

Farías fue DT de Cerro Porteño en el 2016.

* Programa de los partidos de ida de la segunda fase. Miércoles, 19:00: O’Higgins vs. Bahía. 21:30: Nacional Potosí vs. Botafogo y Barcelona SC vs. Argentinos Juniors. Jueves, 19:00: Juventud Las Piedras vs. Guaraní. 21:30: Deportivo Táchira vs. Deportes Tolima.

