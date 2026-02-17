Ivan Leko (Brujas): "No tenemos mucho que perder, podemos ganar mucho"

"Sabemos que para ellos somos pequeños. No tenemos mucho que perder. Podemos ganar mucho. Queremos ganar. Yo diría que para ellos es totalmente lo contrario, si le preguntas a todo el mundo en Europa que sepa un poco de fútbol", manifestado Leko en la rueda de prensa previa al choque, que tendrá lugar este miércoles a las 21.00 horas locales (20.00 horas GMT).

El míster croata valoró también los vaivenes en cuanto a resultados del Atlético, que en sus últimas apariciones se ha mostrado capaz tanto de golear como de ser goleado, lo que le convierte en un equipo "que puede ser muy bueno o que puede tener un mal día".

"De ganar 0-5 (al Betis), de ganar 4-0 (al Barcelona) a perder en casa 0-1 (con el Betis). Muestra que el equipo puede ser muy bueno, o que puede tener un mal día. Sabemos una cosa absolutamente ahora: la motivación estará al máximo en la Liga de Campeones", afirmó Leko.

A pesar de esa hipotética inferioridad sobre el papel de la que no se escondió, se mostró ambicioso en cuanto al resultado que desea: "Siempre queremos ganar. No firmaría un empate", zanjó contundente a las preguntas de la prensa local.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el lateral del Brujas Kyriani Sabbe sostuvo que el Atlético Madrid es un equipo "doloroso y duro" teniendo en cuenta "sus cualidades" y las del equipo local, y consideró más complicado enfrentarse al conjunto rojiblanco que al Barcelona, con quien cosecharon un celebrado empate (3-3) en casa en la fase de liguilla.

También ahuyentó la máxima de que un empate sería un buen resultado dada la entidad del rival, y aseguró que el equipo hará todo lo posible por llevarse una victoria ante sus aficionados.

"Vamos a hacer todo lo posible para conseguir los tres puntos. Eso también lo haría un poco más fácil allí (en el Estadio Metropolitano). Pero sigue siendo el Atlético de Madrid. Y creo que el resultado depende de lo buenos que seamos", concluyó.