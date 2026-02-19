Cocoliso, una de las atracciones de la Liga ecuatoriana

Tras haber conquistado su segunda Liga, Independiente del Valle buscará mantener el dominio exhibido el año pasado de la mano del técnico uruguayo Joaquín Papa, que llegó en lugar del español Javier Rabanal.

El elenco negriazul, que se ha reforzado con el atacante paraguayo Carlos González, iniciará la defensa del título frente al Guayaquil City, que este año vuelve a la primera división. Entretanto, Liga de Quito comenzará el torneo contra el Orense y como atractivo especial se dará el debut del atacante brasileño Deyverson contratado este año por el club albo.

Por su parte, Barcelona, el mayor ganador de la Liga local con 16 títulos, recibirá al Técnico Universitario con la obligación de resarcirse de la derrota sufrida el jueves por 0-1 frente al Argentinos Juniors, lo que complica su continuidad en la Copa Libertadores.

El club amarillo está este año comandado por el técnico venezolano César Farías, que reaparecerá en el torneo ecuatoriano, tras haber ganado el histórico primer título de la Liga Pro 2022 para el Aucas, y del que se fue tras ser sancionado con ocho partidos de suspensión por golpear a un jugador rival.

Mientras, la Universidad Católica saldrá a reencontrarse con la victoria, tras la reciente eliminación de la Copa Libertadores, en el choque contra el Emelec, y en procura de repetir la campaña que lo llevó a ganar la Copa Ecuador 2025.

El Emelec procurará resarcirse de las malas campañas en los tres últimos años, fruto de la crisis administrativa, económica y futbolística que atraviesa, con la presencia del técnico uruguayo Vicente Sánchez y como refuerzo principal, el argentino Francisco Pizzini.

Al igual que el año pasado, el torneo se jugará en dos etapas: la primera fase contará con 30 fechas en la modalidad de todos contra todos, y luego se disputará una segunda con dos hexagonales y un cuadrangular, todos con partidos de ida vuelta donde los equipos partirán con los puntos logrados en la etapa anterior.

El primer hexagonal estará conformado por los primeros seis clasificados de la fase regular, y en él se decidirán al campeón y los cupos para las siguientes ediciones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2027.

Los clasificados entre el séptimo y décimo lugar tendrán un cuadrangular para definir un cupo para la Sudamericana, y los seis últimos jugarán otro hexagonal para definir el descenso, donde los dos colistas perderán la categoría.

Programa de la primera fecha

Viernes: Orense-Liga de Quito.

Sábado: Aucas-Mushuc Runa, Barcelona-Técnico Universitario y Universidad Católica-Emelec.

Domingo: Macará-Leones; Delfín-Deportivo Cuenca y el Independiente del Valle-Guayaquil City.

Lunes: Libertad-Manta. EFE