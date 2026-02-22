Valverde, con molestias, apunta a estar contra el Benfica

El centrocampista abandonó el terreno de juego el sábado en la derrota ante Osasuna (2-1) en el minuto 75 debido a, según pudo saber EFE, unas molestias en los isquiotibiales.

Por ello, se extremarán las precauciones respecto a Valverde, con la idea de que, salvo contratiempo, pueda formar parte del equipo que se enfrente al Benfica el miércoles, con el objetivo de hacer valer el 0-1 de la ida para estar en el sorteo de los octavos de final de la ‘Champions’.

Un partido contra el Benfica que se perderán por lesión el brasileño Éder Militao, el inglés Jude Bellingham y Dani Ceballos; además del brasileño Rodrygo Goes, por sanción.

Este último cumplirá el segundo de sus dos partidos de sanción, tras ser expulsado en el partido de fase de Liga, también contra el Benfica, mientras ultima su recuperación de una tendinosis en el isquiotibial de la pierna derecha.

Rodrygo llevó a cabo parte del entrenamiento con el grupo de futbolistas con menos minutos en Pamplona y apunta a volver a la lista de convocados para el siguiente compromiso liguero, el lunes 2 de febrero contra el Getafe.

Por su parte, este domingo se confirmó la lesión de Dani Ceballos. Las pruebas médicas detectaron una “lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha” que le mantendrá alejado de los terrenos de juego un periodo cercano a los dos meses.

Un Ceballos que cayó lesionado tras disputar los instantes finales del partido del sábado ante Osasuna, en el que fue protagonista, de forma negativa.

De las botas del centrocampista nació la acción del tanto de la victoria de Raúl García de Haro, en el minuto 90.

Ceballos llevaba ocho minutos en el campo, tras sustituir al turco Arda Güler, y erró en un pase en zona de peligro que lanzó el ataque que decidió el partido.