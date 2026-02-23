El Barcelona ficha a la perla de la cantera del Norwich Ajay Tavares

Tavares, que puede jugar de delantero o extremo, no ha llegado a debutar con el primer equipo del Norwich en partido oficial, pero sí jugó un encuentro en pretemporada y este curso ha sido un habitual del filial sub-18 de los 'Canaries'.

"Estamos increíblemente tristes de perder a un jugador del talento de Ajay, pero también tenemos un inmenso sentimiento de orgullo", dijo Ben Knapper, director deportivo del Norwich.

"El progreso de Ajay es el resultado del fantástico trabajo de todo el mundo en nuestra cantera, que ha contribuido para su carrera y para este gran logro. No podríamos estar más orgullosos de ver dar este paso a uno de los clubes más icónicos del mundo y a una de las mejores canteras", añadió.

Tavares, que llegó al Norwich con doce años, ha sido internacional con Inglaterra sub-15, sub-16 y sub-17.

"Es un joven increíble y con un gran futuro por delante. Este paso es una celebración de todo el trabajo que ha hecho en nuestra cantera y todos seguiremos su progreso con mucho orgullo", agregó Knapper.