El Inter Miami de Messi visitará la Casa Blanca como campeón de la MLS

Un reporte del Miami Herald indica que toda la plantilla del cuadro del sur de Florida estará presente en la visita, incluido el astro argentino y campeón del mundo Lionel Messi.

Las Garzas no han brindado detalles sobre la comitiva que hará el viaje a Washington y quiénes participará del evento, inicialmente programado para el jueves, 5 de marzo, según un reporte inicial de The Athletic.

Messi, de 38 años, ha sido ajeno a los eventos con tinte político y se ausentó de la entrega de la Medalla Presidencial de la Libertad que le fue otorgada por el ahora expresidente Joe Biden, en enero del 2025.

Fue precisamente Biden quien recibió un equipo de la liga norteamericana (MLS) por última vez, cuando Columbus Crew atendió la invitación del mandatario en el 2024.

El presidente Donald Trump se ha mostrado cercano al fútbol en los últimos meses con múltiples encuentros con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y la sonada visita de Cristiano Ronaldo a la casa de todos los estadounidenses.

Además, participó de la entrega del trofeo al campeón del Mundial de Clubes disputado en suelo estadounidense el año pasado.

Las Garzas finalizaron su tercera gira internacional de pretemporada el jueves en Puerto Rico con una victoria 2-1 frente a Independiente del Valle y este domingo enfrentarán a Orlando City en el denominado Sunshine Clásico en la segunda jornada del torneo liguero. AFP