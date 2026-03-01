Expósito: Ya hemos dicho que es un acto racista, la Liga tiene que ver qué ha pasado

"Ya hemos dicho que es un acto racista y que la Liga tiene que meterse a ver qué ha pasado , el jugador nos ha dicho eso y ya está", señaló Expósito en declaraciones a los medios al acabar el partido

En el acta del choque, el colegiado Iosu Galech Azpeitia explicó que el jugador 'perico' le comunicó esa situación pero que ningún miembro del equipo arbitral lo oyó. No obstante, el árbitro activó el protocolo contra incidentes racistas y detuvo unos minutos el encuentro.

"El jugador lo ha dicho, ha hablado con el árbitro que ha parado el partido y ya veremos qué pasa", afirmó Expósito, que remarcó que su compañero les dijo que hubo "un acto racista". "Hay muchos micros, hay muchas cámaras, ahora depende de la Liga", señaló.

En la sala de prensa, el entrenador del equipo catalán, Manolo González, dijo que aún no había podido hablar con su jugador pero que le daba credibilidad.

"Entiendo que es un insulto racista. Omar nunca ha parado el partido por una cosa así hasta ahora, así que entiendo que será verdad pero no puedo saber lo que ha pasado. Hay que acabar con todos los insultos que hay en el fútbol no solo con los racistas", remarcó.

El Espanyol repitió un mensaje de LaLiga contra el racismo en su perfil en la red social X y puso también una foto de El Hilali con el mensaje "CONTIGO".