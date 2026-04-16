Cae otra carga de oro en el aeropuerto de Luque

La incautación de oro fue practicada por policías del Departamento de Policía Aeroportuaria, quienes revisaron en el área de embarque a un pasajero brasileño identificado como Marcos Manoel Ribeiro de Assis.
El extranjero pretendía abordar un vuelo con destino a Panamá y llevaba una mochila en la que se encontraron 27 kilos de oro.
El caso fue comunicado a la Fiscalía, que dio intervención al fiscal de turno de la unidad de Crimen Organizado, Juan Ramón Sandoval González.
El 15 de noviembre del año pasado, la Policía ya había capturado al jefe de Seguridad del aeropuerto Silvio Pettirossi, Gustavo Ismael Britos Orlando, de 52 años, y a los pasajeros paraguayos Aquiles José Andrés Denis Di Lascio, de 43 años, y Fernando Antonio Peralta Zaván, de 40 años.
Estos últimos, fueron sorprendidos cuando pretendían llevar 22 kilos de oro también a Panamá, así como el pasajero detenido ahora.
El jefe de Seguridad, en tanto, habría permitido que los pasajeros eludieron los controles.
Ese caso quedó a cargo del fiscal de Crimen Organizado, Carlos Alejandro Cardozo Pereira.
NOTICIA EN DESARROLLO