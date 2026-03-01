Werner debuta con triunfo en San José, James aún no juega y NY Red Bulls gana con 'niños'

Werner disputó media hora de partido y dio la asistencia del segundo gol tras lanzar un buen desmarque a banda e hilar un pase entre el portero y el central que encontró a su compañero, Ousseni Bouda, solo frente a la red.

Los 'Quakes' han ganado en las dos jornadas de la MLS disputadas hasta la fecha y se encuentran en lo más alto de la Conferencia Oeste.

El primer gol del encuentro llegó antes de la entrada del alemán en el campo. El realizador fue precisamente el jugador remplazado por Werner, Judd Preston, quien adelantó a los suyos en la primera parte tras aprovechar un doble fallo del portero del Atlanta United.

James Rodríguez tuvo menos suerte que Werner, y aunque fue convocado para su primer partido con el Minnesota United, lo vio entero desde el banquillo.

El Minnesota venció por 1-0 al FC Cincinnati en un emocionante encuentro donde el guardameta local, Drake Callender, 'ex' del Inter Miami, defendió los tres puntos con varias manos salvadoras y fue nombrado mejor jugador del encuentro.

El gol de la victoria fue obra del italiano Kelvin Yeboah en el minuto 66.

Rodríguez deberá esperar una semana más a debutar. Llegó al Minnesota con un contrato hasta junio decidido a acumular ritmo competitivo antes del Mundial.

En la Gran Manzana, el New York Red Bulls repitió victoria por segunda jornada consecutiva saliendo en el once inicial con tres jugadores sub-17.

El único tanto del triunfo por 1-0 ante el New England Revolution fue precisamente obra de una combinación entre los tres juveniles. Matthew Dos Santos, de ascendencia brasileña, puso un centro desde la derecha que peinó Adri Mehmeti, de 16 años, y la prolongación la acabó rematando a la red el delantero Julian Hall.

Mehmeti ya sumó una asistencia en el primer partido de la temporada, en el que los Red Bulls vencieron 1-2 al Orlando City.

El uruguayo Juan Sanabria, exjugador del Atlético San Luís, se estrenó con el Real Salt Lake repartiendo una asistencia en el triunfo por 2-1 de su equipo frente al Seattle Sounders.

El centrocampista puso un centro desde la izquierda que definió de forma magnífica con su zurda el estadounidense Aiden Hezarkhani.

El internacional con Uruguay abandonó el pasado enero la disciplina del Atlético San Luís rumbo al estado de Utah, pero no llegó a tiempo para el partido de la primera jornada contra el Vancouver Whitecaps.

En el resto de la jornada destacó la victoria del Chicago Fire ante el Montreal (3-0) pese a jugar más de media hora con uno menos, o el triunfo del LAFC (0-2) con dos golazos desde fuera del área de Mark Delgado y Stephen Eustaquio frente a un Houston Dymano que terminó con nueve jugadores.

Además, el Sporting Kansas City y el Columbus Crew empataron 2-2 con un gol de Diego Rossi en el minuto 82, y un penalti desperdiciado en el 87 por el palestino Wessam Abou Ali para los 'Crew'.