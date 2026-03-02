02 de marzo de 2026 - 13:25
Appin se perderá el partido ante el Valladolid para jugar con Martinica tras año y medio
Burgos, 2 mar (EFE).- El jugador del Burgos CF Kévin Appin ha vuelto a ser convocado con su selección nacional tras un año y medio desde su último partido como internacional, ante Guayana, por lo que se perderá el encuentro ante el Real Valladolid del próximo 29 de marzo.
Appin disputará dos encuentros oficiales de las CONCACAF Series, el primero de ellos el 26 de marzo frente a Cuba y el 29 de marzo ante El Salvador.
Su regreso a la selección supone un refuerzo importante para 'Les Matininos' y una oportunidad para el jugador de recuperar protagonismo internacional tras un período de ausencia provocado por su grave lesión de rodilla.