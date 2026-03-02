Appin se perderá el partido ante el Valladolid para jugar con Martinica tras año y medio

Appin disputará dos encuentros oficiales de las CONCACAF Series, el primero de ellos el 26 de marzo frente a Cuba y el 29 de marzo ante El Salvador.

Su regreso a la selección supone un refuerzo importante para 'Les Matininos' y una oportunidad para el jugador de recuperar protagonismo internacional tras un período de ausencia provocado por su grave lesión de rodilla.