Thiago Pitarch se estrena como titular

Thiago, centrocampista del Castilla de 18 años, recibe la alternativa como titular de la mano de Arbeloa tras la baja de Eduardo Camavinga por una dolencia bucal.

El técnico madridista confía en el austríaco Alaba en el centro de la defensa, por delante de Dean Huijsen, recién recuperado de un problema muscular de gemelo, y mantiene su sistema con cuatro centrocampistas, en detrimento del brasileño Rodrygo Goes, sosteniendo a Gonzalo García junto a Vinícius en ataque.

El Real Madrid inicia el partido con Courtois; Trent, Rüdiger, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Fede Valverde, Güler; Vinícius y Gonzalo.

En el Getafe, Abdel Abqar finalmente no se ha recuperado de unas molestias musculares y su sustituto será el uuruguayo Sebastián Boselli, que disputará su primer partido como titular junto a Domingos Duarte y el argentino Zaid Romero. Además, Diego Rico, la otra gran novedad del once del conjunto azulón, regresa al lateral izquierdo.

La baja obligada por sanción de Djené Dakonam, expulsado la pasada jornada durante el choque frente al Sevilla, la cubrirá Juan Iglesias, que adelantará su posición para jugar en el centro del campo. El resto de la alineación de José Bordalás será la misma que perdió 0-1 ante el conjunto andaluz.

Soria; Kiko Femenía, Boselli, Duarte, Zaid Romero, Diego Rico; Juan Iglesias, Milla, Arambarri; Satriano y Luis Vázquez.