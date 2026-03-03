Haaland mejora a ocho días del duelo con Real Madrid

“Se siente algo mejor. No entrenamos ayer, lo haremos hoy y veremos cómo está”, fue la escueta respuesta de Pep Guardiola al ser preguntado por el estado de su delantero Erling Haaland, autor de 29 goles esta temporada.

Lea más: Flamengo destituye a su entrenador

El noruego se cayó a última hora de la convocatoria contra el Leeds United el sábado por un problema físico que sufrió en un entrenamiento el jueves pasado.

Pese a que Guardiola dijo que era una lesión menor, la baja de Haaland ha creado preocupación por el ajetreado calendario que tiene el City en los próximos veinte días, en los que tiene que disputar dos partidos de Premier League, la eliminatoria de Champions League contra el Real Madrid, la quinta ronda de la FA Cup y la final de la Copa de la Liga contra el Arsenal. EFE