Futbolista de Manchester United, sancionado por insulto homófobo

Jack Fletcher, que es internacional sub 19 con Inglaterra, recibió una tarjeta roja en la derrota por 5-2 contra el Barnsley después de llamar a un oponente “gay boy” (chico gay, en español), tal y como confirmó más tarde la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés).

El futbolista se ha disculpado por el “lenguaje ofensivo”, reconoció que es “inaceptable” y que este comportamiento no refleja sus creencias y valores.

Tanto el club como el jugador aceptaron la sanción de seis partidos que tendrá que cumplir, además de pagar una multa de 1.500 libras y asistir a un cursillo educativo. EFE