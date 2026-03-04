Fútbol Internacional
04 de marzo de 2026 - 16:37

Futbolista de Manchester United, sancionado por insulto homófobo

Darren Fletcher (18 años), futbolista del Manchester United sancionado por insulto homófobo.
Darren Fletcher (18 años), futbolista del Manchester United sancionado por insulto homófobo.Redes Sociales

Jack Fletcher, futbolista del Manchester United e hijo del legendario Darren Fletcher, recibió una sanción de seis partidos por utilizar un insulto homofóbico en un partido del EFL Trophy mientras jugaba en las categorías inferiores del conjunto inglés.

Por ABC Color

Jack Fletcher, que es internacional sub 19 con Inglaterra, recibió una tarjeta roja en la derrota por 5-2 contra el Barnsley después de llamar a un oponente “gay boy” (chico gay, en español), tal y como confirmó más tarde la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés).

Lea más: Tito Villalba anota en la Libertadores

El futbolista se ha disculpado por el “lenguaje ofensivo”, reconoció que es “inaceptable” y que este comportamiento no refleja sus creencias y valores.

Tanto el club como el jugador aceptaron la sanción de seis partidos que tendrá que cumplir, además de pagar una multa de 1.500 libras y asistir a un cursillo educativo. EFE