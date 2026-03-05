Fouzi Lekjaa, sobre posible relevo seleccionador:"Lo que importa es trabajo institucional"

"Nuestra selección nacional ocupa actualmente el octavo puesto en el ranking mundial y nuestro objetivo en el Mundial es mantener el mismo enfoque, metodología y nivel", dijo Lekjaa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno respondiendo a preguntas sobre la posible salida del técnico marroquí.

"En las próximas horas" la situación del seleccionador se va a aclarar y "se definirán en detalle los mecanismos para avanzar", se limitó a señalar.

Varios medios marroquíes indicaron que Regragui dejó de ser el seleccionador de Marruecos, mientras que el diario 'Le 360' aseguró que Mohamed Ouahbi, técnico de equipo sub-20 que fue campeón del Mundial de Chile, será el próximo seleccionador de los Leones del Atlas.

Con Regragui como seleccionador, Marruecos logró el cuarto puesto en el Mundial de Catar y fue finalista en la Copa de África de 2026, consolidándose como una de las selecciones más destacadas del continente.