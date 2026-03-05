Fútbol Internacional
05 de marzo de 2026 - 14:10

Fouzi Lekjaa, sobre posible relevo seleccionador:"Lo que importa es trabajo institucional"

Rabat, 5 mar (EFE).- El presidente de la Federación Real Marroquí del Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, aseguró este jueves que "lo que importa no son las personas, sino el trabajo institucional", en su primer comentario sobre las informaciones que apuntan que Walid Regragui dejará de ser seleccionador de Marruecos.

Por EFE

"Nuestra selección nacional ocupa actualmente el octavo puesto en el ranking mundial y nuestro objetivo en el Mundial es mantener el mismo enfoque, metodología y nivel", dijo Lekjaa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno respondiendo a preguntas sobre la posible salida del técnico marroquí.

"En las próximas horas" la situación del seleccionador se va a aclarar y "se definirán en detalle los mecanismos para avanzar", se limitó a señalar.

Varios medios marroquíes indicaron que Regragui dejó de ser el seleccionador de Marruecos, mientras que el diario 'Le 360' aseguró que Mohamed Ouahbi, técnico de equipo sub-20 que fue campeón del Mundial de Chile, será el próximo seleccionador de los Leones del Atlas.

Con Regragui como seleccionador, Marruecos logró el cuarto puesto en el Mundial de Catar y fue finalista en la Copa de África de 2026, consolidándose como una de las selecciones más destacadas del continente.