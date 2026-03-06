Martín Demichelis: "No estoy para agradar a nadie, estoy para alcanzar objetivos"

"Dentro de mi experiencia como entrenador, voy analizando en el día a día lo que nos puede hacer mejor. No estoy para agradar a nadie, estoy para alcanzar los objetivos, en este caso es la permanencia", dijo el entrenador argentino.

Sobre cómo será él como entrenador, dijo: "Entiendo que el futbolista debe tener libertad para tomar decisiones dentro del campo, es totalmente libre, el fútbol está lleno de errores técnicos, no le voy a inventar la creatividad".

"Si tras el error somos permisivos, el jugador reacciona a su manera, y eso el entrenador no lo puede permitir, que el grupo reaccione de una manera sí depende de mí, que el grupo se entrene de una manera depende del cuerpo técnico, que sea ordenado y salga a defender depende del entrenador", añadió.

El argentino se ha encontrado un grupo "receptivo": "Estuvo como me gusta que esté, percibí que hubo empatía de ambas partes, se trabajó duro, hubo momentos de todo, me gusta que al final siempre haya una sonrisa y solo falta salir a jugar. Quiero que el jugador salga con la responsabilidad que tiene la situación, pero también a disfrutar, para hacerlo bien debes añadirle alegría".

De cara al partido en Pamplona, Demichelis confesó que le gusta el 4-3-3 con el que el equipo "ha jugado mucho", y probablemente "irá por ahí", aunque no dio ninguna pista sobre la alineación.

Sin embargo, lo más importante para el nuevo inquilino del banquillo es su propio equipo: "Hemos analizado muchísimo junto al cuerpo técnico a Osasuna, poco importa lo que diga yo, ellos son súper fuertes de local y de hecho vienen demostrándolo al ganar al Real Madrid, pero me importa mucho más lo que seremos nosotros. Hay que prestar atención al rival, no jugamos solos, pero hicimos muchísimo hincapié en lo que queremos nosotros", remarcó.

El nuevo entrenador no quiere pensar en el pasado, y para él "mañana arranca un torneo de 12 jornadas, todos empiezan de cero y habrá 36 puntos por delante", reincidiendo en el mismo mensaje de su presentación en el club.

Respecto a su forma de aplicar sus conocimientos como futbolista, admite que los entrenadores que tuvo cuando jugaba pueden influir, pero no son lo más importante: "He tenido la fortuna de tener grandes maestros, la frase es que de todos aprendes, pero tienes que definir tu metodología, antes de ello estás tú como entrenador. Quiero ver corazón, piernas, emoción, que el jugador salga sabiendo lo que quiere ser".