Neuer, baja ante el Atalanta “por una pequeña rotura muscular” en el gemelo izquierdo

“Así lo ha determinado un exhaustivo examen realizado por el departamento médico” del Bayern, que especificó que el capitán “causará baja por el momento”, con lo que se perderá ya el duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones con el Atalanta en Bérgamo, aunque su periodo de inactividad se prolongará más allá, al menos unas dos semanas, como suele ser habitual con este tipo de dolencias.

Jonas Urbig, que ya fue su recambio en el encuentro de este viernes, cuando reapareció de una lesión Neuer pero debió ser sustituido al descanso, lo suplirá en los próximos partidos.