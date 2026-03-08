Flamengo e Independiente de Medellín se imponen en el arranque de la Libertadores Sub-20

La superioridad física, técnica y colectiva del equipo dirigido por el brasileño Bruno Fernandes dejó una contundente carta de presentación en la defensa del bicampeonato del Flamengo, ganador de las ediciones de 2024 y 2025.

Con una generosa propuesta de juego, Flamengo demostró que cualquiera de sus jugadores está en condiciones de asumir la responsabilidad de anotar. Da Mata, Ryan Roberto, Alan Santos y Pablo Lucio lo hicieron en este encuentro.

Al equipo venezolano no le alcanzó la predisposición ni la propuesta de juego trabajada para la disputa del torneo por el entrenador Ildemaro Fernández.

Por su parte, el Independiente de Medellín colombiano ofreció un juego dinámico y trabajó de principio a fin para poder doblegar al Bolívar.

El único tanto del partido fue obra de Santiago Martínez, que apareció con todo el oportunismo para enviar el balón al fondo de la red tras un tiro libre que no logró rechazar la defensa boliviana.

El ganador de cada grupo irá a semifinales, fase en la que también se incluirá al mejor segundo de los tres grupos.

El próximo martes se enfrentarán en la segunda fecha Bolívar contra Flamengo y el Independiente de Medellín ante Estudiantes de Mérida.

La primera fecha del grupo B continuará este domingo con los partidos: Sporting Cristal, de Perú, ante Olimpia, de Paraguay, y Palmeiras, de Brasil, contra la Universidad Católica, de Ecuador.