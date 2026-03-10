Font asegura que en el último mandato de Laporta imperó la "cultura del terror"

"Sabemos que mucha gente que ha estado dentro del club ha visto cosas que cree que son denunciables, que no son dignas de una institución como el Barça y que no se atreven a explicarlo, porque vivimos en esta cultura del terror, del conmigo o contra mí. Quien está en el poder tiene demasiada fuerza para coaccionar a gente que libremente debería ser capaz de explicar lo que sucede", ha afirmado.

En un desayuno informativo organizado por el Fòrum Europa en el Hotel Palace de Barcelona, Font ha subrayado en que "el Barça no es un presidente, no es el Fútbol Club Laporta", y ha insistido en que el socio deberá elegir en los comicios del próximo domingo 15 de marzo entre el "personalismo" que, a su juicio, encarna Laporta y el modelo de club "moderno e imparable" que él defiende.

"El día 15 el socio no debe pensar si lo que quiere es Font o Laporta, no va de esto. Va de escoger que Barça queremos a partir del día 16. Escoger entre dos modelos muy diferentes. Escoger entre el Barça personalista, que gobierna entre pocos una institución tan grande, un Barça que reparte carnets de buenos y malos barcelonistas o un Barça moderno e imparable", ha apuntado el empresario catalán.

Font ha defendido que su proyecto pretende "pasar página del modelo de gobernanza de los clubes del siglo pasado" y situar al socio "como eje principal" de la institución.

"El cambio que proponemos no es el proyecto Víctor Font, es una causa que va más allá de una candidatura de un socio", ha afirmado el empresario catalán, quien ha asegurado que la "ola del cambio ha llegado para quedarse" y permitirá que el club sea "una institución moderna y profesional".

En este sentido, el candidato ha contrapuesto su propuesta con la gestión actual, que ha calificado de "poco transparente". "Cuando no hay transparencia la sospecha se hace más grande", ha señalado, al tiempo que ha apostado por una reforma integral de los estatutos que obligue a los dirigentes a "explicar todos los movimientos que se hacen y las comisiones".

Font también ha defendido reforzar los mecanismos de control con comisiones estatutarias independientes que puedan "auditar y contrastar lo que el gobierno del club hace", además de ampliar la participación de los socios mediante asambleas abiertas y consultas vinculantes.

En el ámbito deportivo, el empresario ha reafirmado su apuesta por el actual entrenador Hansi Flick, al que ha explicado que llamará el mismo domingo que "gane las elecciones" y al que dará "las herramientas y la estabilidad que reclama" con el objetivo de reforzar la plantilla y aspirar "a ganarlo todo".

Asimismo, ha asegurado que una de sus primeras decisiones simbólicas sería contactar con Lionel Messi para "pedirle perdón en nombre del barcelonismo" y abrir "una etapa de reconciliación" con leyendas del club catalán como Víctor Tomás, Sarunas Jasikevicius, David Barrufet o Nikola Mirotic, que bajo su opinión fueron expulsados "de mala manera".

Según Font, el Barcelona debe apostar también por profesionalizar todas las áreas de la entidad, incluidas las secciones deportivas, y por desarrollar nuevas fuentes de ingresos, como el negocio de la mercadotecnia, que considera que podría "multiplicarse por tres" con una gestión adecuada.

"El Barça ya es lo que es incluso con este modelo. Imaginad lo que podría ser cuando pasemos página", ha señalado el candidato, que ha ironizado sobre el discurso de su oponente, que le describe como un "tecnócrata" que está "siempre detrás del ordenador".

Font ha replicado que, si Laporta hubiese utilizado ese mismo ordenador, el Barcelona no habría estado "cinco años sin 'fair play' financiero" y podría desarrollarse el proyecto que él defiende, que incluye el compromiso de crear "una sección femenina en cada una de las secciones profesionales".

El empresario catalán también ha criticado la actual estructura de la dirección deportiva del club, encabezada por Anderson Luis de Souza 'Deco', y ha defendido su propio modelo, con Carles Planchart, Albert Puig y Francesc Cos, que aportaría "complementariedad y, sobre todo, más experiencia".

Finalmente, Font ha insinuado la posibilidad del regreso de Pep Guardiola si gana las elecciones. "Pep Guardiola es presente. No estamos hablando de que sea entrenador, sino que el talento del país esté al servicio de una institución como el Barça", ha concluido.