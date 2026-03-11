El mundo del fútbol arropa a Kinsky, portero del Tottenham

En la derrota del club londinense por 5-2, que prácticamente deja la eliminatoria de octavos sentenciada para el Atlético Madrid, el portero checo de 22 años, Antonín Kinsky, que sólo había jugado dos partidos este curso, se resbaló en el primer tanto y tuvo un mal despeje en el tercero, retirándose del campo a los vestuarios resignado.

“Tuvo 15 minutos horribles. Ese resbalón y ese tercer gol. Tengo el corazón absolutamente roto por él. No sé que decir. Estoy destrozado por él”, afirmó Joe Hart, exportero del Manchester City, Tottenham y la selección inglesa que participa como analista en TNT Sports tras la debacle del club londinense.

Su actuación recordó a la de Loris Karius, del Liverpool, en la final de la Liga de Campeones de 2018 ante el Real Madrid, en la que regaló la pelota a Karim Benzema para que anotase el segundo gol de los blancos, y posteriormente, no estuvo acertado en el golpeo de Gareth Bale para sentenciar el encuentro.

Otro de los que le mostró su apoyo fue Peter Schmeichel, exportero del Manchester United, que aseguró que Igor Tudor le había “arruinado” la carrera y que su nombre siempre será ligado a esa actuación.

“Tudor ha destruido por completo su carrera. Me da mucha pena porque cuando se mencione su nombre en el futuro, todo el mundo del fútbol recordará este momento. Necesitaba apoyo, al menos hasta el descanso”, declaró tras la finalización del encuentro en CBC Sports.

Paul Robinson, exportero de los ‘Spurs’ durante cuatro años, también se sumó a las muestras de cariño, y aunque reconoció que “nunca” había visto esto en un campo de fútbol, subrayó que la decisión de Igor Tudor no había ayudado. “Nunca he visto esto en un campo de fútbol. No me sorprendería que estuviera llorando porque es algo difícil de manejar. Es egoísta por parte del entrenador, que no ha ayudado” , expresó Robinson.

El técnico croata, que sumó su cuarta derrota en cuatro partidos desde que asumió el cargo el pasado 14 de febrero, respaldó su decisión respaldándose en que era lo mejor para Kinsky y subrayó que todo fue decisión suya.

“Llevo entrenando 15 años y nunca me había pasado. Había que proteger al chaval y para mí es la decisión correcta. Hemos hablado después, es un buen chaval y un gran portero. Se sentía mal y pidió perdón. Estamos con él”, recalcó.

Otro que no tardó en mostrarle su apoyo por redes sociales fue David de Gea, exportero del Manchester United y actual portero de la Fiorentina: “Nadie que no haya sido portero puede entender lo difícil que es jugar en esta posición. Mantén la cabeza alta y vuelve a intentarlo”.

Sus compañeros se unieron a las muestras de apoyo como el caso de Pedro Porro que aseguró que cuando le viese por el vestuario le iba a dar un abrazo y recordó una acción suya cuando jugaba con España. “Quiero mandarle un mensaje de apoyo. El chaval estaba trabajando bien y cuando tienes una oportunidad y te pasan estas cosas.... A veces el fútbol es así. A mí me recuerda el resbalón que tuve en Escocia con España. Hay que levantarse. No he podido hablar con él y le daré un abrazo ahora grande”, dijo en Movistar Liga de Campeones al final del encuentro.

En marzo de 2023, Porro, que sustituyó aquel día a Dani Carvajal en el lateral derecho, tuvo un resbalón que propició el primer gol de Escocia. EFE