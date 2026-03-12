Pellegrini revoluciona el once con 8 cambios y Rafa Benítez sale con Tetteh en punta

El técnico chileno, además, cambia por completo su defensa en relación con el once que perdió el pasado domingo en Getafe (2-0), con la entrada de Aitor Ruibal, Diego Llorente, el brasileño Natan de Souza y el suizo Ricardo Rodríguez. Las otras dos novedades, aparte de Pau López y de Antony dos Santos, son los centrocampistas Marc Roca y Pablo Fornals.

Salen de la alineación del conjunto bético el portero Álvaro Valles, los defensas Ángel Ortiz, Marc Bartra, el argentino Valentín Gómez y el dominicano Junior Firpo; los mediocampistas Álvaro Fidalgo y el colombiano Nelson Deossa; y el delantero argentino Chimy Ávila, que fueron titulares en Getafe.

En el Panathinaikos, el español Rafa Benítez alinea su habitual esquema de tres centrales con dos carrileros; cuatro centrocampistas, entre ellos el italiano Vicente Tarborda en la banda derecha y el uruguayo Facundo Pellistri -ex del Alavés y del Granada, entre otros- en la izquierda; y el griego Tetteh, uno de sus máximos goleadores, como ariete.

El Panathinaikos juega de inicio con Lafont; CAlabria, Ingason, Katris; Zaroury, Renato Sanches, Gnezda Çerin, Kiriakopoulos; Taborda, Tetteh y Pellistri.

El Betis sale con Pau López; Aitor Ruibal, Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Altimira, Fornals, Marc Roca; Antony, Cucho Hernández y Abde.