Fútbol Internacional
12 de marzo de 2026 - 14:00

Pellegrini revoluciona el once con 8 cambios y Rafa Benítez sale con Tetteh en punta

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 12 mar (EFE).- El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, revoluciona su once en el Olímpico de Atenas con ocho cambios respecto al último partido de LaLiga, con el regreso del meta Pau López o del extremo brasileño Antony, en la ida de los octavos de final de la Liga Europa ante el Panathinaikos de Rafa Benítez, que sale con Andreas Tetteh en punta.

Por EFE

El técnico chileno, además, cambia por completo su defensa en relación con el once que perdió el pasado domingo en Getafe (2-0), con la entrada de Aitor Ruibal, Diego Llorente, el brasileño Natan de Souza y el suizo Ricardo Rodríguez. Las otras dos novedades, aparte de Pau López y de Antony dos Santos, son los centrocampistas Marc Roca y Pablo Fornals.

Salen de la alineación del conjunto bético el portero Álvaro Valles, los defensas Ángel Ortiz, Marc Bartra, el argentino Valentín Gómez y el dominicano Junior Firpo; los mediocampistas Álvaro Fidalgo y el colombiano Nelson Deossa; y el delantero argentino Chimy Ávila, que fueron titulares en Getafe.

En el Panathinaikos, el español Rafa Benítez alinea su habitual esquema de tres centrales con dos carrileros; cuatro centrocampistas, entre ellos el italiano Vicente Tarborda en la banda derecha y el uruguayo Facundo Pellistri -ex del Alavés y del Granada, entre otros- en la izquierda; y el griego Tetteh, uno de sus máximos goleadores, como ariete.

El Panathinaikos juega de inicio con Lafont; CAlabria, Ingason, Katris; Zaroury, Renato Sanches, Gnezda Çerin, Kiriakopoulos; Taborda, Tetteh y Pellistri.

El Betis sale con Pau López; Aitor Ruibal, Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Altimira, Fornals, Marc Roca; Antony, Cucho Hernández y Abde.